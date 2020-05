LOCRI Le emozioni della didattica a distanza

di Domenica Bumbaca

Tra didattica a distanza, piattaforme, schede e compiti assegnati, le maestre dell’Istituto comprensivo “De Amicis Maresca”, come anche in altre scuole della Locride e d’Italia, riescono a progettare e condividere momenti importanti con gli alunni ma anche con le famiglie. Sinonimo tutto ciò di una forte volontà a rimanere, se pur distanti, in contatto. Le relazioni tramite video lezioni, dunque, prendono corpo e anima, e in momenti speciali, come la giornata della festa della mamma, regalano alle famiglie musiche, brani, video e disegni. Particolare e commovente, giusto per citare qualche progetto, è il video cartone realizzato dalla sesta classe della scuola d’infanzia “Virgilio” dell’istituto comprensivo di Locri “Maresca De Amicis” guidato dal dirigente scolastico Agata Alafaci. Il video è stato curato dalla dolce e attenta maestra Rosetta Armeni e dall’insegnante di religione Rosa Schirripa. I bambini, alcuni anche con la complicità delle loro mamme e dei loro papà, hanno donato disegni e lavoretti, poi uniti tutto in un video raccontato dalla maestra. Un modo anche per sentire la vicinanza della maestra, voce amica e per ringraziare tutte le mamme per il sostegno nella didattica. Non di meno i video, lavori, sulla festa della mamma, sulla famiglia, sulla giornata internazionale della terra e rispetto dell’ambiente, festività di Pasqua e lavoretti di religione di tutte le classi della scuola materna dalla prima sezione alla nona. E poi classi a confronto attraverso un apposito blog dove si trovano commenti tra alunni, genitori e post per le lezioni di inglese e matematica per le scuole elementari e medie e per i più piccini video e disegni. “La forma d’amore più bella”, è invece il nome assegnato al video (https://youtu.be/tJqfA8_4MeA ) realizzato dalla maestra Francesca Multari, visibile anche nel video con il suo “avatar”, con le classi 4 A e 4 B del plesso De Amicis dell’Istituto comprensivo Maresca De Amici”, per gli auguri speciali alle mamme. Per la festa della mamma la Didattica a Distanza si tinge con i colori più belli dell’amore, “dalle forme geometriche ai sentimenti”. “Abbiamo preso spunti di creatività – dice ‘insegnante- attraverso la ricerca e la conoscenza di grandi pittori che nella loro arte si sono ispirati alla geometria. Abbiamo voluto dedicare questo video alle mamme che, in questo momento di grande emergenza, ci supportano quotidianamente con grande energia e immenso amore nel faticoso percorso della Didattica a Distanza”. Maestre e professori attenti e presenti nelle giornate dei bambini e che, con la collaborazione delle mamme e soprattutto delle rappresentanti di classe, che spesso fanno da portavoce, riescono a sdrammatizzare e spezzare la routine casalinga, non perdendo di vista, se pur lontani, l’apprendimento e le piccole nozioni. Questo all’asilo con la scuola d’infanzia di via Virgilio, alla scuola primaria con i plessi Scarfò, De Amicis, Belvedere e Santa Monica e medie con la “F. Sorace Maresca”; attività e laboratori anche per i plessi di Portigliola e Sant’Ilario dello Ionio.