OSPEDALE L’appello di Sainato: “Elisoccorso anche nelle ore notturne”

La vita umana è un diritto imprescindibile per ogni società civile ed è in pregio al valore che ad essa diamo che le nostre scelte avranno un senso diverso.L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, ci ha resi edotti di una lezione importante ovvero che il sistema sanitario pubblico non può farsi trovare impreparato. Il servizio di eliosoccorso per la Regione Calabria è garantito per il tramite delle cinque basi operative di Locri, Lamezia, Crotone, Cosenza e – più recentemente – Polistena e rappresenta un’esigenza sanitaria insopprimibile al fine di salvare molte vite umane nel momento in cui l’accesso tempestivo alle procedure sanitarie adeguate diventa condizione fondamentale per mantenere stabili i parametri vitali di pazienti gravi in emergenza – poichè infartuati, politraumatizzati, ustionati ed in pericolo di vita per patologia acuta in corso – i quali in breve tempo devono raggiungere gli Ospedali di pertinenza medica, superando l’ostacolo del tempo del trasporto e dei collegamenti stradali disarticolati ed invasi dal traffico. E’ una lotta per la vita che spesso si trasforma in una lotta contro il tempo!Locri è una delle cinque basi regionali autorizzata ufficialmente all’attività di eliosoccorso con operatività dia diurna che notturna – come si evince dai documenti formali consultabili sul sito dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (https://moduliweb.enac.gov.it/applicazioni/avioeli/Avio_04.asp?selaeroporto=586) – eppure, da anni, il servizio notturno non trova realizzazione per una serie di problematiche, inerenti in particolar modo le risorse finanziarie. Tuttavia, la tutela della salute e della vita dei Cittadini deve ergersi sempre a valore assoluto e trovare garanzia di applicazione anche attraverso la disponibilità del servizio di eliosoccorso nei casi di emergenza e/o urgenza anche durante le ore notturne. Per tale finalità, poche ore fa ho inteso porre all’interesse della Direzione commissariale dell’Asp di Reggio Calabria la possibilità di richiedere alla Regione che venga consentito l’atterraggio notturno delle elioambulanze provenienti dalle altre basi di soccorso presso la pista di Locri. Opzione per la quale mi attiverò immediatamente presso l’Ente e che consentirebbe, con un impegno finanziario ridotto, la possibilità di garantire il servizio di eliosoccorso h24 per i Cittadini della Locride.Locri, 13 Maggio 2020 Raffaele Sainato

Consigliere Regionale della Calabria