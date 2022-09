Locri, l’assessore Panetta sul nuovo Teatro: orgoglio dell’amministrazione comunale

R & P

Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall’assessore alle contrade Vincenzo Panetta sull’inaugurazione del Teatro di Locri

Grande orgoglio per me e tutta l’amministrazione comunale vedere inaugurata un’ opera così importante e imponente, un grazie particolare al Sindaco Giovanni Calabrese che ha sempre dimostrato una attenzione particolare alla contrada Moschetta che ospita il nuovo Teatro all’aperto, una speranza e un’occasione per tutto il territorio che saprà sicuramente sfruttare dal punto di vista turistico e culturale. Ringrazio la famiglia Capogreco che ha donato l’area sulla quale è stato possibile far sorgere il teatro e alle Amministrazioni precedenti che hanno ideato e lavorato affinché oggi si potesse usufruire di questo luogo di cultura. Un grazie a tutti gli addetti ai lavori che hanno contribuito fino all’ultimo istante con grande dedizione e senso del dovere, a tutti i dipendenti comunali e a chi anche se in mobilità in deroga ha lavorato ininterrottamente. Nella serata inaugurale purtroppo non sono riuscito ad essere presente – spiega Panetta- a causa del covid, ma da casa mia ho percepito e ascoltato tanti applausi rivolti alla bravissima cantante lirica Carly Paoli e a tutti gli artisti che hanno contribuito alla buona riuscita della serata, dai musicisti dell‘accademia Senocrito diretti dal maestro Gianluca Marcianò, alle ballerine della scuola di Danza Evolve, all’attore e doppiatore Nicola Procopio che ha presentato la serata. Un momento importante per la nostra comunità e questa opera impreziosirà ancor di più tutta la nostra zona già importante per la sua storia e tutta l’area archeologica.