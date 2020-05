LOCRI La scuola dell’infanzia e la didattica a distanza ai tempi del corona virus. Palloncini in cielo per la Festa della mamma

Il cielo grigio di domenica mattina è stato illuminato dai colori blu, celeste, rosa e rosso grazie ai bambini delle scuole dell’infanzia dell’ I.C. “De Amicis-Maresca” di Locri guidato dalla Dirigente scolastica dott.ssa Agata Alafaci, che hanno voluto mandare un augurio speciale a tutte le mamme che non sono più con noi. Con la preziosa collaborazione dei genitori, i bambini hanno fatto volare verso il cielo un palloncino.

Vogliamo rivolgere un caro abbraccio ai piccoli Maria e Francesco, che con il loro desiderio di voler mandare gli auguri alla loro cara mamma, scomparsa recentemente, ci hanno ispirati nella proposta dell’iniziativa a tutti i bambini.

Un particolare ringraziamento va alla Dirigente scolastica dottoressa Agata Alafaci che ci ha sempre guidato e ci sta ancor più supportando, in questo triste momento storico, sapientemente con la sua alta preparazione e la sua professionalità, consentendo a tutti i docenti dell’istituto di lavorare serenamente e più efficacemente nell’interesse di tutti, in primis dei bambini e di ragazzi, fornendoci un’adeguata preparazione per poter applicare al meglio le innovazioni della didattica considerato il cambiamento storico che purtroppo sta attraversando anche la scuola.

Nel concludere, non possiamo non rivolgere i nostri ringraziamenti anche alle famiglie dei nostri piccoli alunni, che ricoprono un ruolo primario nella crescita dei figli e che hanno dimostrato, in questo periodo un grande spirito di collaborazione cogliendo sempre il significato fondamentale della relazione scuola e famiglia, per poter costruire insieme il progetto educativo che porta al successo formativo e alla crescita dei propri figli.

I docenti della scuola dell’infanzia I.C. “De Amicis-Maresca” Locri