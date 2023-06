R. & P.

LOCRI- La storia della giovinezza di Francesco Perri, nel suo paese di nascita, Careri, e a Gerace, raccontata attraverso le immagini dei posti legati ai suoi anni in Calabria.

È stata inaugurata la mostra “I luoghi di Francesco Perri”, itinerario culturale tra fotografia e letteratura, evento promosso e organizzato da Planteria – Orto Urbano, associazione culturale “Francesco Perri” e Photolabor, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, per dire che il grande scrittore di Careri porta con sé un patrimonio letterario e intellettuale che appartiene a tutta la Locride.

Pasquale Giurleo, architetto e ideatore della Planteria, il presidente dell’associazione Giulio Strangio e l’assessore alla Cultura Domenica Bumbaca, hanno illustrato la mostra e dialogato sul valore e l’importanza di legare i territori attraverso le idee e le opere di grandi scrittori come Perri.

È stato, infatti, sottolineato, come il ricordo e la valorizzazione della figura di Francesco Perri costituiscano la base di un progetto comune che coinvolgerà Locri e Careri, unite in un patto d’azione comune, a cominciare dal gemellaggio tra i due Comuni.

Inoltre, proprio su questo percorso in evoluzione, lo stesso Pasquale Giurleo sta realizzando un ampio reportage per il progetto “Sulle tracce dei poeti e degli scrittori per conoscere il territorio”.

La mostra, curata dal fotografo Rosario Ceravolo, con le immagini di Carmelo Albanese, escursionista, appassionato dell’Aspromonte e di Perri, sarà visitabile alla Planteria per tutta la settimana.