LOCRI Il sindaco conferma le dimissioni degli assessori Sofia e Baldessarro (VIDEO)

(foto e video di Enzo Lacopo)

di Francesca Cusumano

LOCRI – E’ufficiale: gli assessori Anna Sofia e Anna Baldessarro, ieri mattina hanno formalizzato le loro dimissioni dall’esecutivo municipale.

A confermarlo a Lente Locale questa mattina, il sindaco Giovanni Calabrese.

Qual è stato il motivo scatenante della scelta assunta dagli oramai (ex) assessori all’Istruzione e alla Cultura e alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Contenzioso?

«Valutazione del nuovo assetto organizzativo dell’esecutivo – ha commentato il primo cittadino. Con questo gesto, hanno pensato di favorire evidentemente questo percorso. In ogni caso, bisognerebbe chiedere alle dirette interessate, il reale motivo che le ha condotte a questa decisione».

«C’è un progetto politico – ha continuato poi Calabrese – e un impegno assunto nei confronti della Città indipendentemente dal ruolo di ognuno di noi, non mi resta che prendere atto delle loro dimissioni da componenti della Giunta».

Dunque, rimpasto di Giunta? A detta del sindaco si starebbe valutando di intraprendere questa strada, in virtù anche delle recenti dimissioni dell’ex vicesindaco Raffaele Sainato, dopo il suo ingresso in Consiglio regionale « Oggi, di fatto – ha aggiunto il primo cittadino – si coglie una pagina non politicamente piacevole, come la gestione non facile del Palazzo di Città, basti pensare ai pensionamenti di diversi dipendenti o al nostro segretario comunale che lascerà il suo incarico, perchè nominato segretario generale a Vibo Valentia. Si tratta di un momento molto delicato, sinceramente sono queste le preoccupazioni del sindaco e di tutta l’Amministrazione. Ognuno si assume le responsabilità delle proprie scelte e delle proprie determinazioni. Quello che mi sta più a cuore, è il futuro della Città».

Intanto da ieri, è subentrata in Giunta, con delega alle Politiche Sociali, la consigliera Domenica Bumbaca «Una decisione – ha spiegato infine Calabrese – già maturata all’inizio, ovvero che al primo riimpasto ci sarebbe stato un turnover ed in tal senso, avremmo nominato la consigliera Bumbaca che già da anni, contribuisce al prosieguo di questo percorso amministrativo».

IL VIDEO DELL’INTERVISTA AL PRIMO CITTADINO GIOVANNI CALABRESE