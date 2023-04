Immagini e Video di Enzo Lacopo © 2023

LOCRI – LA SECONDA GIORNATA ECOLOGICA ORGANIZZATA DALLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE

Il raduno si è svolto alle 10 alla rotonda lato sud del lungomare alla fine della pista ciclabile. Tutto il territorio locrideo è stato presente anche con associazioni di respiro nazionale. L’opera dei volontari è stata affiancata da un mezzo della ditta Muraca, che cura la raccolta differenziata a Locri, e di un operatore che alle 12.30 ha subito rimosso i sacchi che erano posti ai bordi della pineta su cui si è concentrata la pulizia. Il risultato è stato soddisfacente perché la pineta non era invasa da molti rifiuti. La giornata ha avuto una valenza importante per il segnale proposto alla cittadinanza. Nella città pulita si vive meglio.

Concetto ribadito dal presidente del consiglio comunale e da alcuni consiglieri e dall’assessore al ramo. Le associazioni aderenti, Plasticfree, La Città del Sole, Do Ut Des e il Comitato di Quartiere Moschetta oltre all’Osservatorio Ambientale hanno convenuto di ritrovarsi ancora per altre iniziative a sfondo ambientale anche se Locri è una città abbastanza pulita ma ci sono alcuni sporcaccioni che vanificano gli sforzi di enti e associazioni. E’ stato purtroppo rilevato che molti proprietari non raccolgono le evacuazioni dei loro cani e questo crea un problema di igiene e decoro. Si rimanda alle competenti autorità a far rispettare le norme per salvaguardare i tanti frequentatori del lungomare, della pista ciclabile e del parco giochi, dove dovrebbe essere vietato l’accesso agli animali per tutelare i bambini che lo utilizzano. (Arturo Rocca)

VIDEO