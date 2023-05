di Redazione

LOCRI – Si è allontanato da casa già da piu di 24 ore il gatto, in foto, nei pressi della Villa Comunale, Piazza Re Umberto. I proprietari stanno facendo girare la foto nei vari gruppi social. Docile, abituato a stare in casa e ad avere contatti con gli essere umani, per nulla schivo. Chiunque lo avvisti può contattare la nostra redazione.