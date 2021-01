LOCRI Dipendente positivo al CoVid-19, sospese le udienze all’ufficio del Giudice di Pace

di Gianluca Albanese

LOCRI – Le attività dell’ufficio del Giudice di Pace di Locri sono state sospese da oggi per la positività al CoVid-19 di un dipendente in servizio.

Il presidente facente funzioni del Tribunale, Fulvio Accurso, ha quindi disposto, in ottemperanza alle norme che regolano l’emergenza epidemiologica, che il deposito degli atti processuali urgenti e in scadenza venga effettuato, a dar data da lunedì I febbraio, in caso di assenza di tutto il personale dell’ufficio, alla cancelleria civile del Tribunale di Locri.

“La ripresa delle attività – è riportato nell’avviso – verrà prontamente comunicata ai C.O.A. del distretto di Reggio Calabria. Allo stesso modo verrà prontamente comunicata la ripresa delle udienze”.

Fin qui l’avviso.

Ovviamente, quanto accaduto ha destato comprensibile preoccupazione in tutti quei soggetti che sono venuti a contatto col dipendente risultato contagiato e sono in corso tutti i controlli medici tesi ad accertare la mancanza di trasmissione del virus.

In tempi rapidi, è verosimile che si procederà alla sanificazione degli uffici come operazione preliminare, indispensabile e propedeutica alla ripresa delle attività.