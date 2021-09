LO STATO FEUDALE DEI CARAFA DI ROCCELLA Martedì 7 la presentazione

Quando gli atti di un convegno di studi vengono sapientemente raccolti in un volume, ne viene fuori un saggio storico di grande interesse divulgativo, attraverso il quale si riesce a meglio comprendere un pezzo importante della storia moderna della nostra terra.

E’ il caso de “Lo stato feudale dei Carafa di Roccella” (Edizioni Corab Gioiosa Ionica, 2020) a cura di Marilisa Morrone, la cui prima presentazione pubblica avrà luogo martedì 7 settembre 2021 alle ore 18 a largo San Nicolello in Caulonia Centro.

Il volume, che raccoglie i contributi di tutti gli storici intervenuti a un importantissimo convegno di studi svolto a Roccella Ionica un paio di lustri fa, racconta le vicende di quasi cinque secoli di storia dell’importante dinastia, insediatasi nell’antica Castelvetere nel 1400 e divenuta egemone nella Locride, nelle Serre e nel Reggino, col trascorrere dei decenni.

L’imponente forza militare dispiegata, l’attitudine allo sviluppo del commercio e la vocazione alla conquista di nuovi territori, permisero ai Carafa di lasciare un’impronta indelebile nella nostra terra.

Alla presentazione di martedì 7 a Caulonia – quella programmata per domenica scorsa a Roccella Ionica non ha avuto luogo per il lutto a seguito del grave incidente stradale mortale che ha coinvolto alcuni cittadini – prenderà parte il vicesindaco Domenico Campisi, che al termine dei lavori accompagnerà i presenti a una visita guidata alla Chiesa Matrice e agli altri luoghi che testimoniano la presenza dei Carafa nell’antica Castelvetere.

L’evento, organizzato dallo spazio culturale “MAG. La ladra di libri” di Siderno, gode del patrocinio del Comune di Caulonia.