ANTONIMINA – Dopo l’ottimo riscontro della prima parte svolta nella primavera scorsa, alla Casa delle Erbe e delle Agriculture della Locride, sita ad Antonimina, sabato 23 e domenica 24 settembre si svolgerà LabAOR parte 2, l’innovativo laboratorio di Agricoltura Organica Rigenerativa guidato da Vincenzo Rubino, esperto e coach di aziende agricole all’avanguardia.

Il focus della due giorni è l’acqua. L’acqua è vita ed è componente chiave per il mantenimento dei suoli e per la produzione di cibo. La riduzione dell’acqua verde disponibile è dovuta alla variazione delle precipitazioni e all’evaporazione causata da temperature molto elevate, ma in gran parte è causata da una cattiva gestione della risorsa e dei territori.

«Questa consapevolezza esige una revisione del nostro rapporto di utilizzatori e la necessità di conoscere e condividere modalità, saperi e tecniche nuove, ma anche pratiche, abbandonate, della sapiente cultura contadina naturale calabrese, che possano indirizzare verso la riduzione dei consumi e il recupero del bene nonché all’autonomia e sostenibilità idrica. Sono tanti i quesiti che ci siamo posti, condivisi con tanti amici che, come noi, si prendono cura con attenzione e consapevolezza dei loro terreni, dei giardini, delle coltivazioni ortofrutticole e agroalimentari – spiega Marò d’Agostino, ideatrice e conduttrice della Casa delle Erbe della Locride – Uno strumento potente per aiutarci a sostenere quanto custodiamo, con equilibrio e senza dispersione di energie e di attività, è appunto l’agricoltura organica rigenerativa».

Il corso si terrà, in entrambi i giorni, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00, con appendice dedicata a domande e approfondimenti.

PROGRAMMA:

La gestione dell’acqua in agricoltura organica-rigenerativa

• Le precipitazioni ad alta e a bassa quota: come avvengono e come gestirle.

• Il progetto di una buona gestione idrica coi principi di permanenza di Yeomans.

• Tecniche per l’aumento di sostanza organica.

• Pacciamatura e sovescio.

• Aumentare l’energia vitale dell’acqua

• Cenni di geobiologia ed elettro cultura. L’orto senz’acqua.

• I principi della conservazione dell’acqua.

• Tecniche di recupero o di bonifica delle risorse idriche e delle acque grigie.

• Misure di ritenzione naturale (trincee drenanti, canali, giardini pluviali).

Costruzione di uno stagno di ritenzione.

Per prenotazione ed informazioni su programma, importo del contributo, posizione in google maps, telefono : +39 3394018497 Casa delle Erbe e delle Agriculture della Locride, Cda Barbaro, Antonimina (RC).