LA CURA PROVVISORIA DEI TRATTI FRAGILI Giovedì 16 alle 22 il primo degli eventi culturali dell’estate sidernese

“Una magnifica elegia alle fragilità, alla tenera voce che ci tiene uniti”. Viene introdotta così, nella bella prefazione a cura di Cinzia Messina, la raccolta di racconti brevi dal titolo “La cura provvisoria dei tratti fragili” (2020, Città del Sole Edizioni) scritti a quattro mano da Tiziana Calabrò ed Eleonora Scrivo, che verrà presentata giovedì 16 luglio alle ore 22 in piazza Vittorio Veneto a Siderno, nell’ambito delle manifestazioni culturali estive promosse dal Comune di Siderno e dalla Consulta delle associazioni presieduta da Ersilia Multari, e realizzate dallo spazio culturale “MAG. La ladra di libri” di Siderno.

Le due autrici, perfettamente affiatate tra loro e capaci di dare vita a momenti di reading e d’interazione col pubblico, dialogheranno con la conduttrice Maria Antonella Gozzi.

L’evento apre una rassegna di sei appuntamenti in piazza Vittorio Veneto in cui si darà spazio, oltre che alla narrativa, anche alla saggistica e all’arte, con la presenza di autori e relatori di assoluto prestigio, al fine di trascorrere piacevolmente insieme alcune serate di approfondimento culturale dopo aver fruito delle bellezze di una città che recentemente è stata insignita di un prestigioso riconoscimento come la Bandiera Blu della Fee.