KAULONIA MUSIC FESTIVAL Si comincia l’8 dicembre coi Neri per caso

R. & P.

Sarà un dicembre ricco di musica al Kaulonia Music Festival 2021 presso l’Auditorium Casa della Pace Angelo Frammartino.

Si partirà l’8 dicembre ore 21:00 con i Neri per Caso, il famoso sestetto italiano di voci a cappella, vincitori delle nuove proposte del Festival di Sanremo nel 1995 con il brano “Le Ragazze”.

Il 16 dicembre, per piccoli e famiglie in scena “il Canto di Natale” tratto dalla famosa opera di Charles Dickens “Christmas Carol”

Il 18 dicembre sarà la volta del concerto per chitarra “Emozioni fra le corde” chitarra solista e quintetto d’archi e clavicembalo “ARS NOVA”, un viaggio attraverso i secoli, musiche di Vivaldi, Bach, Marcello, Cerulli, Giuliani.

Il 21 dicembre un concerto dai diversi colori per la sua peculiarità e il coinvolgimento di più discipline: musica e danza. “Note Liriche a passo di danza” vedrà sul palcoscenico esibirsi il Soprano Liliana Marzano, il Tenore Isidoro Galdino, il Baritono Domenico Cagliuso, le Pianiste Francesca Clemeno e Annalisa Barillaro con la partecipazione della scuola di danza ASD FULL DANCE CALABRIA.

Il 27 dicembre ospiterà i Nate Brown & One Voice uno dei cori gospel più apprezzati e seguiti in America; vincitori di numerosi premi. Dal 2008 viene scelto da C-Jam music USA per incominciare il loro viaggio in Europa che ancora continua. Si esibiranno in Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Parigi e Londra.

Gli spettacoli saranno tutti alle ore 21:00 e i biglietti potranno essere acquistati presso il botteghino dell’Auditorium Frammartino e per il concerto de I Neri per Caso anche online su AMA CALABRIA.

Per maggiori info: auditoriumcaulonia22@gmail.com