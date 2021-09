INCLUSIONE SCOLASTICA Nuova Calabria plaude ALL’I. C. “La Cava”

R. & P

Il gruppo consiliare “ Nuova Calabria” si unisce alla soddisfazione espressa da tanti bovalinesi per il riconoscimento ai docenti e alla Dirigente scolastica dell’ IC “Mario La Cava”, dr.ssa Rosalba Zurzolo, da parte del Ministro all’istruzione Bianchi nell’ambito della manifestazione “Tutti a scuola”, ricevuto durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2021/2022 svoltasi a Pizzo Calabro alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella .

L’ apprezzamento da parte del Ministro Bianchi è stato espresso per le importanti iniziative poste in essere dall’ IC ” Mario La Cava” nel campo dell’inclusione scolastica .

Questo importante riconoscimento non ci sorprende perché tante sono state le occasioni in cui abbiamo avuto modo di constatare, durante i diversi incontri istituzionali, che è sempre stata posta grande attenzione ai percorsi educativi finalizzati alla promozione del successo formativo di ogni studente, non abbandonando mai un’ottica sistemica. Perché progettare e guidare un sistema inclusivo significa intervenire prima di tutto sul contesto e poi sul soggetto, agire sulla globalità delle sfere educativa e sociale.

L’Istituto scolastico “La Cava” in questi anni, attraverso i suoi diversi protagonisti (organizzazione scolastica, studenti, insegnanti, famiglia, territorio), ha infatti assunto le caratteristiche di un ambiente che risponde ai bisogni di tutti i bambini e in particolare dei bambini con bisogni speciali.

È infatti lavorando sui contesti sociali e non soltanto sui singoli individui che si promuove la partecipazione sociale e il coinvolgimento delle persone in difficoltà.”Se si perdono i ragazzi più difficili, la scuola non è più scuola. E’ un ospedale che cura i sani e respinge i malati” (don Lorenzo Milani).

Bovalino, 22/09/2021 Gruppo Consiliare “Nuova Calabria”