GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO Il programma del Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri

R. & P.

Il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri aderisce alle Giornate europee del Patrimonio del 25 e 26 settembre, il più atteso e partecipato appuntamento culturale europeo, e lo fa con una due giorni organizzata con un coinvolgente programma.

Il tema di quest’anno vuole essere una riflessione sulla partecipazione al patrimonio culturale estesa a tutti i cittadini con lo slogan “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”.



Il primo appuntamento è per sabato 25 settembre, una preziosa opportunità per scoprire la ricchezza dell’incantevole sito che diventerà teatro di appuntamenti artistico-culturali di primissimo piano.

Un programma che valorizza e mette in risalto la magnifica location che negli ultimi mesi ha realizzato un boom di visite con un bilancio della stagione estiva più che positivo.

Una giornata da non perdere per approfittare e visitare il Parco in occasione dell’iniziativa ideata nel 1991 dal Consiglio d’Europa con il sostegno della Commissione Europea per valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale condiviso.

Questo il programma:

– Location: Complesso Museale del Casino Macrì

ore 17.00

“INCLUSIONE È PARTECIPAZIONE!”

Introduce: Elena Trunfio, Direttrice del Parco Archeologico Nazionale di Locri.

A seguire: Narrazione guidata del Complesso Museale del Casino Macrì a cura dell’archeologa Margherita Milanesio

ore 18.30

“LE VOCI DELLE DONNE DI OMERO” performance reading

di e con Katia Colica (testi e voce) Antonio Aprile (basso elettrico e synth). Partendo dal Mito, la performance ripercorre le sensazioni vissute dai personaggi femminili della Grecia Classica. Legate da un unico percorso, dee o umane, mortali o immortali, le figure che prendono forma raccontando in prima persona il loro punto di vista. La narrazione si snoda in un percorso che ha l’intento di trasmettere una visione aperta su quelli che sono i temi più sensibili della società contemporanea. Evento realizzato nell’ambito della terza edizione del “Balenando in burrasca reading festival III edizione” promosso dall’Associazione Adexo con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

– Location: Museo del Territorio di Palazzo Nieddu

dalle ore 20.00 alle ore 23.00

APERTURA STRAORDINARIA SERALE

Gli eventi delle ore 17.00 e delle ore 18.30 sono a numero chiuso e prenotazione obbligatoria telefonica al numero 334.6126386 e si svolgono al solo costo del biglietto di ingresso al Parco.

Per informazioni e prenotazioni chiamare al numero 334.6126386.

È necessario esibire all’ingresso il Green Pass o la certificazione equipollente.

Il 26 settembre invece, oltre alla consueta visita agli scavi archeologici e al Complesso Museale del Casino Macrì, è in programma l’apertura straordinaria del Teatro Greco Romano, dalle ore 16.00 alle ore 20.00.