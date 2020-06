Il consigliere comunale Giuseppe Silvaggio: ritornare al lavoro campestre per inventarsi un lavoro

R. & P.

SAN LUCA – “….la ricchezza viene dalla terra… “amala e sarai ricambiato…. rispettala, ti ricompenserà………”

Potrebbe, questo sembrare uno Spot Pubblicitario da veicolare, ma così non è ….. Ritornare e dedicarsi al lavoro campestre, da parte di tantissimi giovani, non è una nota stonata, dichiara il Consigliere Giuseppe Silvaggio , ma è inventarsi un lavoro, che richiede passione, sacrificio, entusiasmo, maturità, responsabilità e competenza.

La Calabria per la sua conformazione fisica pianeggiante, collinare, montana nella fattispecie il territorio del Comune di San Luca e soprattutto per il clima e per la vegetazione, ha tutte le carte in regola, per supportare chi vuole fare agricoltura ed allevamenti. A San Luca, il bergamotto, frutto dalle molteplici bontà e peculiarità salutari, abbinato ai prodotti della pastorizia locale potrebbe costituire il volano di una economia giovanile tutta da vivere e da scoprire, della cui prelibatezza potrebbe usufruire un’utenza varia, locale e non…. generando una filiera lavorativa “cooperativista”, composta da giovani, che in questo modo, non sarebbero obbligati ad emigrare in cerca di lavoro…. ma resterebbero, nel caso nostro, a San Luca ma anche in Calabria…. Partire e ripartire dalla terra si può e si deve, basta però parole e proclami…… chi è deputato ad agire e ad intervenire, lo faccia al più presto, ausiliando le nuove generazioni, utilizzando e attingendo alle misure esistenti nelle leggi Regionali ed Europee, generazioni proiettate verso un futuro non nebuloso ma rispettoso della loro dignità. E’ questo, ribadisce Silvaggio, un nuovo modo di fare ……. lavoro, coltivando e producendo prodotti BIO, dal profumo e dal sapore inconfondibile, si può, veicolandoli mediante percorsi enogastronomici. Anche questo, fa parte di quella cultura tipica dei borghi Calabresi. Tali propositi saranno portati in sede di Consiglio Comunale, dove darò la mia disponibilità a spendermi in prima persona in ambito Regionale e nelle sedi competenti, a che si possa realizzare un qualcosa di utile per la comunità, alla quale e per la quale dice in Consigliere Silvaggio siamo tenuti ad operare, come diligenti Amministratori.

Giuseppe Silvaggio Consigliere Comunale del Comune di San Luca