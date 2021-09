GUARDIA COSTIERA Avvicendamento al vertice della delegazione di Monasterace

R. & P.

Si è svolto venerdì 10 settembre presso la Delegazione di spiaggia di Monasterace Marina l’avvicendamento tra il 1° Maresciallo Piero GIANCOLA – Titolare cedente – e il Capo di 1ª Classe Giuseppe Emanuele ZILLI – Titolare accettante.

In occasione dell’avvicendamento è avvenuto il formale saluto tra i due Sottufficiali

alla presenza del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di

Roccella Jonica – Tenente di Vascello (CP) Tommaso D’ARPINO.

Il Titolare cedente, Piero GIANCOLA, ha tracciato il bilancio dei quattro anni trascorsi

alla Delegazione di spiaggia sottolineando l’intensa l’attività di vigilanza sul demanio

marittimo e la difesa dell’ambiente marino dall’inquinamento antropico, ricordando

l’iter che ha portato alla realizzazione del nuovo tratto di lungomare di Monasterace

con l’eliminazione delle opere abusive esistenti.

La stretta collaborazione con la Sovraintendenza per i beni archeologici della Calabria ha visto realizzarsi la delimitazione dell’area archeologica sommersa dell’antica Kaulon con i previsti segnalamenti marittimi.

Infine ha voluto ringraziare l’amministrazione comunale di Monasterace per il prezioso supporto sempre dimostrato e le amministrazioni degli altri comuni di giurisdizione, nonché le forze di polizia con cui si sono creati stretti rapporti di collaborazione e sinergia in questi anni e il costante dialogo con i cittadini ed operatori del mare.

Infine il ringraziamento più sentito alla sua famiglia che lo ha sostenuto e al suo “equipaggio” per il prezioso lavoro svolto al suo fianco.

Il nuovo Titolare, Giuseppe ZILLI, originario di Lecce, dopo essersi laureato in

Comunicazione e Giornalismo presso l’Università del Salento, ha frequentato la

Scuola Sottufficiali Marina Militare di Taranto conseguendo, contestualmente, la

Laurea in Scienze Organizzative e Gestionali Marittime e Navali presso l’Università

della Tuscia di Viterbo. È abilitato alla condotta delle motovedette d’altura e proviene

dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica, dove ha prestato servizio per

11 anni con incarichi a terra ed a bordo delle unità navali.

Nell’assumere il nuovo incarico, Capo Zilli ha ringraziato in primo luogo il

predecessore per l’eccellente lavoro svolto e per gli ottimi legami di stima e fiducia

che ha saputo tessere con il territorio, manifestando, inoltre, la sua intenzione di

proseguire sulla rotta tracciata, improntando il suo operato sul dialogo e sul confronto

con l’utenza, ponendo in essere ogni significativo sforzo a favore della collettività. Ha

garantito la massima collaborazione alle amministrazioni comunali, alle forze di

polizia del territorio ed alle istituzioni tutte, sempre in linea con le direttive emanate dal Capo del Circondario, con massima attenzione al controllo del demanio

marittimo, alla tutela del territorio e del mare, alla conservazione del patrimonio

storico-archeologico.