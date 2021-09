GIORNATA NAZIONALE SLA Martedì 14 l’incontro in streaming con ANSA

L’incontro con AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, parte dal percorso di riflessione sul terzo settore e si apre al dialogo con Istituzioni e privato. Il messaggio chiave è la convinzione che solo nella misura in cui questi tre pilastri sono solidi e capaci di collaborare insieme il sistema può essere in grado di trasformare l’ascolto del bisogno in risposte adeguate e concrete. Si parlerà di ricerca scientifica e possibili terapie; di modelli solidi di assistenza in ambito sociale e socio-sanitario; del diritto ad una presa in carico ospedaliera e territoriale capace di rispondere ad una malattia grave che modifica profondamente l’esistenza.

Parteciperanno:

Fulvia Massimelli – presidente AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica

Mario Sabatelli – presidente Commissione Medico Scientifica AISLA e direttore clinico del Centro Clinico NeMO Roma, area adulti, presso Policlinico Gemelli

Mario Sacco – presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Asti

Gian Paolo Coscia – presidente Camera di Commercio di Alessandria-Asti

Andrea Amalberto – presidente Unione Industriale della provincia di Asti

Filippo Mobrici – presidente Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato

Fabio Carosso – vicepresidente Regione Piemonte

Ron – cantautore, testimonial e consigliere nazionale AISLA

Sara Doris – presidente Fondazione Mediolanum onlus

A moderare l’incontro la giornalista redattrice di ANSA SALUTE, Manuela Correra