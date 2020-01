Grotteria, Marina di Gioiosa, Monasterace, Motta San Giovanni, Rosarno e Siderno, proclamato sciopero per venerdì 31 gennaio

R. & P.

Con la presente, in riferimento alla Ns del 16 Gennaio 2020 con la quale veniva proclamato lo stato di agitazione per il mancato pagamento degli stipendi dei lavoratori assunti presso i comuni indicati con oggetto “ proclamazione stato di agitazione per mancato pagamento degli stipendi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre, nonche’ la mancata attivazione del potere sostitutivo ex art.30 dei Comuni indicati in oggetto (esclusi Motta e Rosarno dove non e’ stato attivato)- esperimento procedura conciliativa e di raffreddamento “, al fine di indire lo sciopero per il giorno Venerdi 31 gennaio 2020, precisando che nessun cambiamento è avvenuto in questi giorni dalle procedure avviate per il tentativo di raffreddamento e dalla proclamazione dello stato di agitazione, la situazione dei lavoratori non è mutata persistendo, sempre, i gravi problemi economici non potendo i dipendenti soddisfare quelle che sono le necessità quotidiane delle loro famiglie.

Tanto esposto la scrivente O.S. si dichiarano disponibile a revocare l’iniziativa di lotta intrapresa qualora l’Azienda corrisponda ai lavoratori le retribuzioni dovute.

In mancanza di riscontro in tal senso lo sciopero sarà inevitabile e si terrà nella data indicata in oggetto.

Il Coordinatore Provinciale Slai Cobas

Nazzareno Piperno