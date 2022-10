GIUSTIZIA CIVILE Una tavola rotonda su riforme approvate e prospettive di applicazione

Redazione – In occasione della ”Giornata europea della giustizia civile”, che verrà celebrata come ogni anno il prossimo 25 ottobre, presso l’aula della Corte d’Assise a Locri si terrà una tavola rotonda, con inizio alle ore 15, sul tema “Le riforme approvate e le prospettive di applicazione per un nuovo sistema di giustizia civile”

L’incontro è stato organizzato dalla presidenza del Tribunale di Locri, dalla Procura della Repubblica, dall’ordine degli avvocati, dalla Camera Civile e dell’Aiga.

Sul tema, sono previsti gli interventi del presidente del Tribunale, Fulvio Accurso, del presidente della Sezione Antonella Stilo, del procuratore della Repubblica Giuseppe Casciano, del presidente Coa, Emma Maio, del presidente della Camera Civile Antonino Lacopo e del presidente Aiga, Giuseppe Alvaro.

Alle relazioni programmate, seguirà un confronto dibattito sulle nuove riforme.