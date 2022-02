GIORNO DEL RICORDO Fragomeni: “Memoria occasione di unità nazionale”

R. & P.

Il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004, commemora le vittime di una grave tragedia del secolo scorso. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale in Istria, in Dalmazia e a Fiume ha avuto luogo uno dei capitoli più bui della nostra storia, che è necessario ricordare come monito per le future generazioni: 350.000 italiani dovettero scappare ed abbandonare la loro terra, la loro vita, incalzati dalle bande armate jugoslave. Decine di migliaia furono uccisi nelle Foibe o nei campi di concentramento di Tito. Una persecuzione perpetrata contro gli italiani della costa orientale dell’Adriatico, che hanno pagato duramente sulla loro pelle, costretti ad abbandonare i loro luoghi e case, le loro tradizioni, la loro antica civiltà. Per tanti le Foibe, delle cavità carsiche caratteristiche di quella terra, diventarono tombe comuni.



“In questa ricorrenza vogliamo ricordare, dobbiamo ricordare – commenta il Sindaco di Siderno, Mariateresa Fragomeni – perché tutto ciò non possa più accadere. La storia è memoria collettiva, chiamata a svolgere un ruolo educativo. Conoscere la storia vuol dire anche guardare al futuro con maggiore consapevolezza. Questa Amministrazione Comunale invita la città a ricordare i fatti accaduti nel nostro passato recente perché se ne tragga un forte invito a lavorare insieme per la Pace, la Giustizia e, nel ricordo di nostri compatrioti, celebrare il valore del rispetto delle diversità e il valore della Vita”.



“Per questo motivo – conclude il Primo Cittadino – il ricordo per me oggi è un dovere non solo come Sindaco ma soprattutto come cittadina, perché esso è un antidoto all’ignoranza e all’indifferenza. Lo studio della storia italiana nella sua totalità deve rappresentare, infatti, un monito perenne contro ogni forma di persecuzione, violenza e offesa alla dignità umana. Il Giorno del Ricordo non può ridursi a una commemorazione rituale ma deve diventare un’occasione fondamentale di espressione dell’identità e dell’unità nazionale: lo dobbiamo ai sopravvissuti, ai familiari delle vittime e ai rappresentanti delle Associazioni che coltivano la memoria di questa tragedia”.



In occasione del Giorno del Ricordo, nella giornata di oggi 10 febbraio, le bandiere del Palazzo Comunale e del Monumento ai Caduti saranno a mezz’asta.



Il Sindaco di Siderno

Mariateresa Fragomeni