GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO Tutto pronto per il convegno nazionale all’Università Mediterranea

di Comando Provinciale Carabinieri Reggio Calabria

Tutto pronto per il convegno nazionale “Alberi: Linfa della Città” che si terrà presso l’Aula Magna “Antonio Quistelli” della Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.

L’evento, organizzato dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e con l’UNICEF, nonché con il determinante contributo dell’Università di Reggio Calabria e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, affronterà i temi legati all’importanza degli alberi in città secondo un approccio multidisciplinare.

Oltre 700 studenti, provenienti da scuole di ogni ordine e grado, coloreranno ed arricchiranno la giornata.

E’ stato realizzato, inoltre, il “Villaggio della Biodiversità”, che vede la partecipazione, oltre che dei Carabinieri forestali, del mondo della scuola e dell’Università.

Durante il convegno saranno realizzati collegamenti con otto Città metropolitane, che presenteranno sinteticamente le iniziative in svolgimento, sempre collegate alla “Giornata Nazionale degli Alberi” ed alle quali parteciperanno illustri ospiti.

La manifestazione si concluderà con la messa a dimora di una talea “dell’Albero di Falcone” all’interno di un’aiuola appositamente realizzata al centro del campus universitario.

I lavori del convegno potranno essere seguiti anche in modalità webinar dai canali YouTube dell’Arma dei Carabinieri (https://www.youtu.be/muP4kdCMMOE) o dell’Università degli Studi di Reggio Calabria (https://www.youtube.com/watch?v=ZMdbAEZyep8).