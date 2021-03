di Gianluca Albanese



LOCRI – Non è un caso che il pensiero, in vista della Giornata della Memoria e dell’Impegno contro le mafie di Libera (in programma domenica 21 marzo) arrivi il giorno della Festa del Papà.

Già, perché Massimiliano Carbone, socio fondatore della cooperativa Arcobaleno Multiservice di Locri, ucciso a 30 anni nel 2004, era un papà.

E allora, gli amici e i colleghi lo ricordano con un manifesto che, in occasione della XXVI edizione della Giornata della Memoria e dell’Impegno, viene affisso nelle strade della cittadina in cui la sua giovane vita venne stroncata una sera d’inizio autunno da una mano criminale.

“La cooperativa Arcobaleno Multiservice – si legge nel manifesto – nel ricordo del suo Fondatore e Presidente Massimiliano Carbone, ucciso a 30 anni a Locri nel 2004, si unisce ai Familiari delle Vittime Innocenti delle mafie, condividendo il sogno e le istanze di quanti attendono che mai più la violenza spezzi gli affetti e i progetti di buona volontà e che a questi la Giustizia, la Politica e le Istituzioni tutte restituiscano finalmente dignità e speranza”.