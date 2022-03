GIOIOSA JONICA, Logozzo: “Si faccia chiarezza sulla Chiesa dell’Addolorata”

R & P

FACCIAMO CHIAREZZA, UNA VOLTA PER TUTTE, SULLA SITUAZIONE DELLA

CHIESA DELL’ADDOLORATA E QUALI SONO GLI INTERVENTI PREVISTI

NELL’IMMEDIATO E NEL FUTURO.

LE PRECISAZIONI DELLA SOPRINTENDENZA LOCALE E DEL SEGRETARIATO REGIONALE.

Antefatto: in data 29 ottobre 2021, sulla scorta di una intervista

fatta all’Arch. Antonio Napoli, Priore f.f. della Confraternita

dell’Addolorata, lanciammo un appello sul web, sui giornali cartacei e

on line, sulle televisioni e scrivemmo pure alla Sovrintendenza

regionale di competenza (senza mai ricevere risposte), in merito alla

precaria situazione della Chiesa dell’Addolorata, in quel momento

soggetta a notevoli infiltrazioni di acqua piovana per problemi sul

tetto. Pioggia che stava danneggiando anche i dipinti.

Segnalazione che venne raccolta immediatamente dalla struttura tecnica

della Diocesi di Locri che fece i suoi passi, assieme al Sindaco

Salvatore Fuda -appositamente coinvolto- presso la Sovrintendenza

regionale e locale. A seguito di ciò ci fu una pronta risposta con un

sopralluogo effettuato in data 9 novembre dall’Arch. Rita Cicero,

incaricata quale progettista dal Segretariato regionale MiC della

Calabria, che responsabilmente e fondatamente ha ritenuto concludere

che vi erano gli estremi per un intervento di somma urgenza, preceduto

da una fase di indagini per la verifica della vulnerabilità sismica.

Ma dopo quel sopralluogo non è successo apparentemente niente.

Per questo motivo con una pec del 24 gennaio 2022 abbiamo ritenuto

corretto di informare il Segretariato Regionale che era in corso di

stesura un post pubblico per ribadire l’appello e protestare

energicamente. Pec rimasta sempre senza risposta, anche dopo la

pubblicazione della comunicazione sui media e nel web fatta il 26

gennaio 2022 con cui abbiamo rinnovato fortemente l’appello, anche

sotto forma di protesta mediatica e giornalistica, in quanto appariva

assurdo non aver dato seguito alla somma urgenza: dicemmo “ passano

gli anni ed è sempre così, sabbie mobili e blocchi per Gioiosa, il

Naniglio e l’Addolorata.

E’ noto pure che in data 25 febbraio abbiamo preannunciato un

ulteriore post di protesta ancora più forte dei precedenti.

Contestualmente, però -così come abbiamo rispettosamente fatto in

occasione del precedente post e comunicazione mediatica a tutto campo-

abbiamo ritenuto informare preventivamente chi di competenza.

Stavolta però ci siamo rivolti direttamente alla neo-Direttrice del

Museo di Locri nonché RUP dell’opera da realizzare, Arch. Elena Rita

Trunfio, la quale è stata veramente straordinaria, gentilissima e

chiara nel rispondere in tempo reale.

Così abbiamo potuto apprendere che il Segretariato regionale MiC di

concerto con la locale Soprintendenza -malgrado le notevoli difficoltà

per fortissima carenza di personale- non è rimasto immobile di fronte

al serio problema che si è presentato e si deve affrontare con la

somma urgenza. La Direttrice ha voluto principalmente sottolineare

quanto il Ministero ci tenga -per quanto non potrebbe sembrare- alla

Chiesa dell’Addolorata, a partire dal Direttore del Segretariato

Regionale della Calabria, Dott. Salvatore Patamia.

L’Arch. Trunfio ha spiegato con dovizia di particolari tecnici ed

amministrativi il perché del temporeggiamento ad intervenire: è stato

necessario effettuare più sopralluoghi (che si sono succeduti tra il

mese di novembre 2021 e febbraio 2022) per focalizzare il tipo di

intervento in relazione alle numerose criticità e studiare

logisticamente in che modo allestire i ponteggi, evitando di chiudere

la chiesa al culto per i lavori da fare. Con l’impresa aggiudicatrice

si è fatto il sopralluogo finale (giorno 14 febbraio) assieme al

Priore f.f. Arch. Antonio Napoli e si è giunti a trovare la soluzione

tecnica ed operativa ottimale, ma nel frattempo occorre sistemare la

pratica anche dal punto di vista amministrativo-finanziario. La

previsione è che i lavori saranno avviati entro il mese di marzo,

salvo imprevisti.

E’ bene ricordare che purtroppo la Chiesa è affetta da numerose

problematiche, di natura complessa, molto complessa: la prima di

carattere strutturale potrà essere risolta solo previo uno studio e

indagini mirate a verificare la vulnerabilità sismica e la natura dei

degradi strutturali oggi presenti, la seconda, alla quale si è data la

priorità, è relativa alla totale inefficienza del manto di copertura,

sul quale si interverrà immediatamente. Si sottolinea inoltre che la

complessità della situazione richiede fondi adeguati, ma il Direttore

Patamia fa sapere che, oltre alla somma contenuta che il Segretariato

ha a disposizione per risolvere le problematiche della copertura, sono

stati richiesti al Ministero della Cultura ulteriori finanziamenti per

intervenire in maniera macroscopica e risolutiva per la tutela della

Chiesa.

Per completezza di informazione occorre pure ricordare l’attenzione e

l’impegno del Vescovo, Mons. Francesco Oliva verso la Chiesa

dell’Addolorata, che il 25 agosto 2019, nel corso della Messa per il

santo patrono San Rocco, tenuta nella Chiesa del Rosario, comunicò al

Sindaco Salvatore Fuda ed a tutti i convenuti, che la CEI aveva

valutato favorevolmente la possibilità di destinare fondi per la

Chiesa dell’Addolorata.

Vincenzo Logozzo

Gioiosa Jonica, venerdì 4 marzo 2022