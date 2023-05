GIOIOSA IONICA – 4 MAGGIO 2023 – “Ho appresso con stupore i commenti sull’attività della Proloco che sono stati fatti durante l’ultimo confronto elettorale negli studi di Telemia. Anzi mi ha lasciato perplesso quello che non è stato detto, il mancato riconoscimento dei tanti eventi svolti per amore e passione per il territorio. C’è stato anche chi, inspiegabilmente, ha sottolineato che era meglio non parlarne”. Vincenzo Mazzaferro, oggi candidato alle prossime comunali di Gioiosa Ionica ma già presidente autosospesosi dell’associazione, non usa mezzi termini e incalza “perché non è accettabile gettare fango su un’associazione che è composta da tanti cittadini onesti che hanno dedicato , senza nessun interesse, le loro giornate alla promozione culturale e turistica del paese. È un atto gravissimo a cui speriamo seguiranno le scuse di chi ha etichettato l’operato degli ultimi anni in modo frettoloso e approssimativo. La Proloco di Gioiosa Ionica è e dovrà essere il fiore all’occhiello dell’Amministratore Comunale, chiunque sarà il prossimo sindaco”.

Non è facile capire quello che ha fatto scattare il blackout istituzionale da parte dei componenti della maggioranza uscente. Basta ricordare il servizio civile, l’impegno per la Villa Romana del Naniglio, dove sono stati accompagnati migliaia di visitatori, la Sagra del Pezzo Duro e il Gioiosa Beer Village che rappresentato eventi conosciuti in tutta la regione. Impegno di tanti cittadini per il territorio in più circostanze, sempre con risultati ottimi.

“Mi auguro – conclude Mazzaferro – che la Ritorto voglia accettare il mio invito ad un confronto pubblico su questo tema. Sarà occasione per ricordare insieme le tante manifestazioni fatte e i complimenti ricevuti, magari anche per chiarire e avere momenti produttivi l, una volta chiarito il ruolo positivo dell’associazione all’interno della comunità. Sono sicuro che i toni , pensando al passato e soprattutto guardando al futuro, saranno molto più sereni e positivi. La Proloco deve continuare a svolgere il suo ruolo con tranquillità”.