GIOIOSA BEER VILLAGE Dal 9 all’11 tre serate…spumeggianti

R. & P.

GIOIOSA IONICA – 29 LUGLIO 2022 – Prende ancora più forma il Festival della Birra che si svolgerà a Gioiosa Ionica dal 9 all’11 agosto 2022. Dopo aver ampiamente diffuso nei giorni scorsi il programma musicale, l’organizzazione annuncia anche i birrifici ospiti presenti negli stand in Piazza Vittorio Veneto e le importanti degustazioni gratuite (su prenotazione) che si svolgeranno nelle giornate del 10 e 11 agosto.

Sarà il birrificio Kozel, della Repubblica Ceca, il principale partner presente alla manifestazione con le sue due birre, la famosa lager e la dark. Nello stand del produttore ceco, riconoscibile dal famoso simbolo del “caprone” e che ha iniziato la produzione nel lontano 1874 nel villaggio di Velké Popovice, troverete il mondo Kozel con bicchieri e gadgets. La storica azienda ceca attualmente rappresenta uno dei marchi più amati a livello internazionale.

Il 10 agosto si svolgerà invece la prima degustazione guidata e gratuita con ospite il noto birrificio Moor, un vero colpo messo assegno proprio in questi giorni. Fondato nel 2007 da Justin Hawkes, birraio di origine americana seguendo il suo amore per le Real Ales inglesi, si contraddistingue per l’alta e costante qualità di prodotto, unendo l’eleganza stilistica anglosassone con il carattere moderno americano. Le birre di Moor sono state le prime birre in lattina ad essere riconosciute come Real Ales dal CAMRA e non vengono filtrate al fine di mantenere integre tutte le qualità sensoriali. Profumi strepitosi, corpo snello, buona bevibilità e produzione vegan friendly.

A guidare la degustazione ci sarà Daniel D’Alù, proprietario del locale Bark che ha sottolineato come “trascorreremo un’ora discutendo di birra e dei diversi stili, ma soprattutto assaggiando almeno quattro tipologie di birra Moor. Vi aspettiamo per trasmettervi la passione per la cultura birraia”.

La giornata successiva, l’11 agosto alle ore 19, vedrà invece in piazza la seconda giornata di degustazione gratuita con il Birrificio Limen e la Beer Firm Amphirya. A condurla sarà Nicola Ferrentino, fondatore nel 2021 a Siderno di Limen ispirato al toponimo Limina, da sempre difensore della qualità del prodotto e ormai mastro birraio riconosciuto a livello nazionale. Birra Amphisya, nome in onore dell’antica denominazione di Roccella, presenterà le sue due creazioni: Tam Tam e Flora, due birre ad alta fermentazione con livieto Saison.

In piazza inoltre troverete il birrificio scozzese Belhaven, il piu’ antico in produzione in Scozia, e il birrificio Funky Drop, con sede produttiva a San Gregoria (rc) ed entrato di prepotenza sulla scena della birra artigianale calabrese e nazionale.

Le premesse per una buona birra ci sono tutte, adesso tocca ai visitatori! Le degustazioni del 10 e 11 agosto saranno totalmente gratuite, si prega di prenotare (20 posti disponibili per degustazione) inviando una mail a gioiosabeervillage@gmail.com