IMMERSI NEL BLU Il plauso del consigliere regionale Alecci

di Ernesto Alecci*

Il mare è una risorsa fondamentale per la Calabria, al centro della nostra cultura, delle nostre tradizioni, del nostro sviluppo. Questo il tema trainante del Festival del Mare di Siderno, in provincia di Reggio Calabria, dal titolo “Immersi nel Blu”, a cui ho avuto il piacere di prendere parte in qualità di Presidente del Flag Jonio 2. All’interno della tavola rotonda dal titolo “L’enorme potenzialità del mare e delle aree marine protette” ho avuto modo di affrontare, insieme con gli altri partecipanti, alcuni tra i temi a me più cari: lo sviluppo del settore pesca, la tutela dell’ecosistema marino e l’incremento del turismo costiero. Questi importanti obiettivi possono essere perseguiti attraverso una serie di azioni volte a promuovere la valorizzazione delle produzioni e delle attività ittiche, enfatizzando la relazione tra prodotto e territorio, a migliorare la qualità territoriale ambientale e paesaggistica delle aree costiere favorendone lo sviluppo e preservandone la biodiversità, a contribuire al mantenimento e alla crescita dell’occupazione. Queste azioni potranno essere sostenute solamente attraverso una continua ricerca basata sulla formazione degli addetti ai lavori e sull’innovazione tecnologica dei prodotti e dei processi.

Grazie a un’azione sinergica tra tutti gli attori coinvolti, i risultati stanno pian piano arrivando e gli effetti di queste attività sul territorio diventano ogni giorno più evidenti e lo saranno ancor di più in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo. Eventi come la tre giorni di Siderno (29-30-31 luglio) hanno il grande merito di riunire allo stesso “tavolo” tutti gli stakeholders del mare, favorendo quello scambio di idee, spunti e casi di studio che non possono che dare un impulso positivo alla pianificazione e alla messa in opera delle azioni future. Alla tavola rotonda hanno partecipato Mariateresa Fragomeni, Sindaco di Siderno, Maria Fanito, campionessa mondiale di pesca in apnea, Salvatore Pellegrino, Vicesindaco di Siderno.

*: consigliere regionale