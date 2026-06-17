R. & P.

GERACE – Si è svolta con successo, nel Comune di Gerace, la 3ª edizione della giornata ecologica promossa da U.N. Enalcaccia P.T. – Sezione Provinciale di Reggio Calabria, realizzata in collaborazione con Fondazione UNA e Squadra Futuro Gerace.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi volontari che, con impegno e spirito di servizio, hanno dedicato il proprio tempo alla pulizia e alla tutela di alcune aree del territorio comunale, contribuendo concretamente alla salvaguardia dell’ambiente e del decoro urbano.

Eventi come questo rappresentano un esempio concreto di cittadinanza attiva e dimostrano quanto sia importante fare rete per prendersi cura dei luoghi che viviamo ogni giorno. La tutela dell’ambiente passa anche attraverso l’impegno di chi sceglie di mettere a disposizione tempo, energie e passione per il bene comune.

L’Amministrazione Comunale esprime un sentito ringraziamento a U.N. Enalcaccia P.T. – Sezione Provinciale di Reggio Calabria, Fondazione UNA, Squadra Futuro Gerace e a tutti i volontari che hanno partecipato all’iniziativa, offrendo un prezioso esempio di responsabilità, collaborazione e amore per il territorio.

Il volontariato rappresenta una risorsa fondamentale per la comunità: attraverso gesti concreti come questi si rafforza il senso di appartenenza e si costruisce una maggiore consapevolezza dell’importanza di preservare e valorizzare il nostro patrimonio ambientale.

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa giornata un momento di impegno condiviso per Gerace.