GERACE – Domenica 17 nel pomeriggio a nord di Contrada Libera alcune unità dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile sono dovute intervenire per domare un incendio che stava raggiungendo la zona abitata del Borgo e del Castello Normanno dal basso.

