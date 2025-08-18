AGNANA Calabra – 19^ sagra della Pasta casareccia col sugo di Capra (Reportage ESCLUSIVO)
REPORTAGE ESCLUSIVO di Enzo Lacopo © 2025 AGNANA Calabra - Nonostante le condizioni meteo siano state alquanto critiche, si è...
REPORTAGE ESCLUSIVO di Enzo Lacopo © 2025 AGNANA Calabra - Nonostante le condizioni meteo siano state alquanto critiche, si è...
REPORTAGE ESCLUSIVO di Enzo Lacopo © 2025 TRE ARIE di ANTONIMINA - Serata indimenticabile quella trascorsa nella località TRE ARIE...
di Enzo Lacopo © 2025 LOCRI - Manca solo un giorno a fare il gemellaggio con il mitico festival musicale...
di Redazione Un evento straordinario ha animato la piccola ma suggestiva chiesa di Sant’Antonio Abate in Archi nella serata di...
LENTE LOCALE, testata giornalistica registrata al tribunale di Locri (Aut. 03/2012)
Direttore responsabile: Simona Ansani
Edita da Associazione Qua la Zampa Roccella Ionica,
Viale XXV Aprile 27 D,
89047 Roccella Ionica (RC).
C.F./P.I. 90025920803.
Tel: +39 328 685 1989
Contattaci:
info@lentelocale.it
direttorelentelocale@libero.it
Lascia un commento