GERACE: Amministrazione Comunale mette a disposizione un fondo di solidarietà

R. & P.

GERACE – Il Sindaco della Città di Gerace Giuseppe Pezzimenti insieme alla Giunta Comunale hanno deciso di istituire un “fondo di solidarietà” del valore di € 3.000,00 per far fronte a necessità primarie di persone in stato di bisogno ed indigenza economica determinatasi in seguito all’emergenza COVID-19.

«Il fondo di solidarietà che si istituto – ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Pezzimenti – è finalizzato a garantire, nell’ambito dell’emergenza Covid-19, interventi necessari a supporto delle famiglie disagiate. Il fondo, infatti, è rivolto a chi necessita di bisogni indifferibili di beni di prima necessità, nonché ad eventuali esigenze di alunni delle scuole elementari e medie appartenenti a famiglie disagiate con particolari difficoltà economiche».

I criteri di assegnazione stabiliti nella delibera di Giunta richiamano, in primo luogo, i nuclei familiari in stato di bisogno o indigenza e con un reddito ISEE inferiore a € 6.000,00 derivante da apposita dichiarazione sottoscritta da uno dei familiari maggiorenni. Lo stesso nucleo potrà beneficiare di beni di prima necessità per un valore massimo di € 35,00. In secondo luogo il fondo è rivolto a studenti appartenenti a famiglie in stato di bisogno o indigenza e con reddito ISEE inferiore a € 6.000,00 possono beneficiare di materiale didattico per un valore massimo di € 50,00.

Si è stabilito che l’individuazione dei nuclei familiari bisognosi avverrà su richiesta degli stessi e su segnalazione da parte delle organizzazioni di volontariato e assistenza sociale operanti sul territorio. Di conseguenza si è deciso di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico – Sevizio di protezione civile e il Responsabile del Settore Amministrativo – Servizi Sociali a provvedere ad eventuali adempimenti necessari in merito.