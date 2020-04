“MILANO” Il plauso del Ministro dell’Istruzione al video di Bruno Panuzzo e degli studenti del liceo “Mazzini”

R. & P.

Grande soddisfazione per gli studenti dei Licei “G. Mazzini” di Locri e per l’artista bovalinese Bruno Panuzzo, che proprio in queste ore ricevono una mail da parte del Ministro dell’Istruzione On. Azzolina nella quale viene espresso vivo apprezzamento per la realizzazione del video “Milano”. L’opera filmica, realizzata interamente dagli studenti di Locri sulle musiche dell’artista Bruno Panuzzo, omaggia l’Italia (partendo dalla città di Milano) in questo terribile periodo legato all’epidemia del COVID – 19.

Il progetto audio visivo, che vede come interpreti Ingrid Cernea e Ferdinando Clemente, è ambientato a Milano. L’elaborato racconta con grande sensibilità la forza dell’amore e l’importanza della vita attraverso la bellezza delle immagini. Un grande omaggio all’Italia, alla sua gente, alla forza dell’umana esistenza che non può e non deve soccombere alla pandemia.

Attraverso le immagini e la valida musica di Panuzzo i ragazzi omaggiano altresì il gruppo “Le Vibrazioni” quale simbolo della città di Milano ed esempio di forza e tenacia. Tali elementi, forza e tenacia, sono le “armi” più concrete che servono per poter affrontare e vincere “il nemico invisibile”.

Quanto realizzato è stato notevolmente apprezzato dal Ministro dell’istruzione On. Lucia Azzolina, che in mail indirizza ai ragazzi del “Mazzini” tramite la propria segreteria scrive:

Carissimi ragazzi,

Vi ringraziamo davvero tanto per il vostro bellissimo lavoro, che la Ministra ha apprezzato tantissimo insieme alle vostre parole di incoraggiamento.

L’impegno e la passione che avete messo nella realizzazione del video ci restituiscono l’immagine più bella e più viva della nostra Scuola, quella che riflette l’essenza ed il senso della nostra comunità.

Da questo duro momento, avete saputo trarre un insegnamento profondo e ne avete fatto tesoro: l’importanza della collettività.

Vi rinnoviamo i nostri complimenti e vi preghiamo di estendere i più sentiti ringraziamenti ai vostri Dirigenti Scolastici, ai vostri docenti ed anche alle vostre famiglie per il valore dell’unità che vi stanno aiutando a comprendere. Un saluto cordialissimo ed un abbraccio virtuale a tutti voi!

Segreteria Ministro on. Azzolina