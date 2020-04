BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE Il palazzo municipale di Siderno è aperto anche domani, domenica 5, per ricevere le domande

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Sarà aperto anche domani, domenica 5 aprile, il palazzo municipale di Siderno per ricevere le domande per il buono spesa previsto dalle misure governative a sostegno dei cittadini bisognosi durante l’emergenza corona virus.

Lo comunica il vice prefetto Maria Stefania Caracciolo, a capo della Commissione Straordinaria al vertice del Comune di Siderno che ai taccuini di Lente Locale dichiara che «Da ieri, venerdì 3 e fino a tutto lunedì 6 si possono presentare le domande per i buoni spesa, sia personalmente che via e-mail, come previsto dall’avviso pubblico che indica altresì con chiarezza i criteri e i requisiti necessari per fruire del buono spesa alimentare. Ci dispiace che – prosegue la Caracciolo – la già ingente mole di lavoro degli uffici sia stata ulteriormente appesantita da alcune domande presentate da cittadini che non hanno i requisiti necessari, come ad esempio i pensionati e i lavoratori dipendenti, anche a basso reddito. Invito, dunque, a leggere bene l’avviso pubblico, reso noto a mezzo stampa e sul sito del Comune di Siderno che indica con chiarezza requisiti e modalità di presentazione della domanda. Mi preme sottolineare – conclude la Commissaria – che abbiamo concepito questo avviso pubblico in sinergia con il Comune di Locri, in quanto realtà più vicina e assimilabile a Siderno, in modo da avere criteri univoci e senza possibilità di discriminazioni per alcuno».

Ad ogni buon conto, riportiamo il link dell’articolo pubblicato da Lente Locale con l’avviso pubblico per fruire dei buoni spesa.