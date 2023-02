GALLERIA DELLA LIMINA Nuovo incidente mortale

A causa di un incidente, la strada statale 682 “Jonio – Tirreno” è provvisoriamente chiusa al traffico al km 20,200, in località San Giorgio Morgeto, nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il sinistro è avvenuto nella galleria Limina, in direzione di Gioiosa Ionica.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, è autonomo. Nell’impatto il conducente dell’autovettura è deceduto. La circolazione dei mezzi leggeri è temporaneamente indirizzata sulla rete stradale limitrofa con indicazioni in loco, per il traffico pesante il traffico è temporaneamente bloccato.

Il personale Anas, il 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine sono sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità sulla statale appena possibile.