FUN WITH FLAGS 2.0 Lunedì 21 sosteniamo Siderno!

R. & P.

Il 21 Marzo dalle ore 9:00 alle ore 22:00 sarà possibile sostenere il gonfalone cittadino di Siderno nell’ambito del contest nazionale “Trofeo Reggino” organizzato dal Gruppo Facebook “Fun with flags 2.0” .

Il contest( che è assolutamente gratuito) è stato ideato per dare una visibilità nazionale ed internazionale a tutte le comunità locali italiane ed è l’evoluzione del torneo nazionale, che lo scorso anno ha visto il simbolo per eccellenza della Sidernesità in Italia e nel mondo arrivare sino ai quarti di finale, ottenendo il titolo di gonfalone più amato di Calabria.

In quest’edizione gli organizzatori del torneo hanno diviso il Bel Paese per province proprio per far conoscere e dare un risalto nazionale ed estero a tutte le comunità locali, le cittadine ed i borghi che da Sud a Nord formano l’Italia.

La prima area ad essere sorteggiata è stata quella di Reggio Calabria che è stata divisa in 24 gironi a 4 gonfaloni, passeranno al turno successivo le prime per ogni girone e le migliori 8 seconde, per rendere il contest più equilibrato possibile è stata esclusa la Città di Reggio Calabria ( metodo che in futuro verrà utilizzato per tutte le città capoluogo di provincia e capoluogo metropolitano).

A conti fatti grazie partecipazione a questo contest la cittadina di Siderno (come tutte le altre partecipanti) ha a sua disposizione un interessante strumento per pubblicizzarsi e farsi conoscere senza spendere nemmeno un centesimo.

Considerando l’imminente arrivo della stagione balneare, questa sarebbe un’occasione da non perdere, non solo per sostenere la storia e le tradizioni cittadine ma anche per postare nel gruppo in questione le foto che più rappresentano il territorio comunale, ovviamente più lo stemma comunale andrà avanti nel torneo e più spazio per pubblicizzare Siderno si riuscirà ad ottenere, ma c’è bisogno dell’aiuto di tutti, quindi il 21 Marzo dalle ore 9:00 alle ore 22:00 prendiamoci tutti qualche minuto per sostenere e per far conoscere Siderno in Italia e nel mondo per tutte le sue bellezze.

Già dalle 9:00 verrà postato nei gruppi Facebook cittadini il link diretto per votare il simbolo con tanto di modalità di voto.

Team Siderno Fun with flags 2.0