R. & P.

Si sono conclusi con grande successo gli esami per il passaggio di cintura organizzati dal “Centro Studi Karate”, sotto la guida esperta del Maestro Vincenzo Ursino, cintura nera 6° dan e insignito della prestigiosa Stella al Merito Sportivo dal CONI. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi atleti di tutte le età, che hanno dimostrato impegno, disciplina e passione per l’arte marziale del karate.

Il Maestro Ursino, da sempre un punto di riferimento per la comunità sportiva locale, ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti dai suoi allievi. <<Il karate non è solo un’attività sportiva, ma una vera e propria scuola di vita>> ha affermato Ursino. <<Attraverso la pratica costante, i nostri ragazzi imparano valori fondamentali come il rispetto, l’autodisciplina, la perseveranza e il controllo delle proprie emozioni. Questi principi sono essenziali non solo sul tatami, ma anche nella vita di tutti i giorni, e aiutano a formare cittadini consapevoli e responsabili>>.

Il Centro Studi Karate si impegna da anni nella promozione del karate come strumento di crescita personale e sociale, soprattutto per le nuove generazioni. La pratica di quest’arte marziale, infatti, favorisce lo sviluppo psicofisico, incrementa la fiducia in se stessi e insegna l’importanza del lavoro di squadra e del rispetto dell’avversario. In un mondo sempre più frenetico e individualista, il karate offre un’oasi di equilibrio e armonia, contribuendo a formare adulti equilibrati e consapevoli.

L’impegno e la dedizione degli atleti del Centro Studi Karate sono stati premiati con il passaggio di cintura. In particolare, desideriamo congratularci con:

Francesco Pino, Salvatore Pulvirenti e Martina Varacalli, che hanno raggiunto l’ambita cintura marrone-nera, un traguardo che testimonia anni di duro lavoro e passione. La loro esperienza sarà un prezioso esempio per i compagni più giovani. Agnese e Giovanni Bebbu, che con entusiasmo e impegno hanno conquistato la cintura verde-blu, dimostrando notevoli progressi tecnici e personali. Sharon Condelli e Marica Multari, che sono state promosse a cintura arancio-verde, un passo avanti nel loro percorso di crescita nel karate. Antonio Favasuli e Beatrice Gargiulo, che hanno ottenuto la cintura giallo-arancio, un riconoscimento del loro costante impegno e miglioramento. Navjot Kur, che ha raggiunto la cintura gialla, un traguardo importante che segna l’inizio di un percorso entusiasmante. Giuseppe Barranca, Nicola Panetta, Vincenzo Ridente, Lorenzo Scarfò e Anna Iris Aversa, che hanno ottenuto la cintura bianco-gialla, il primo passo nel mondo del karate, testimoniando grande curiosità e desiderio di apprendere.

Il Maestro Ursino, insieme a tutto lo staff del Centro Studi Karate, si congratula con tutti gli atleti per i risultati raggiunti e rinnova l’invito a continuare a impegnarsi con passione e dedizione per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.