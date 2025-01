SIDERNO – Passo dopo passo con l’obiettivo di diventare ancora più attrattiva, attraverso la riqualificazione delle aree e delle infrastrutture industriali dismesse o in disuso nella zona nord del centro cittadino. È il frutto della programmazione messa in campo dall’Amministrazione Comunale con a capo il sindaco Mariateresa Fragomeni che, dopo aver dato indirizzo all’Area 3 “Infrastrutture e Territorio” diretta dall’ing. Lorenzo Surace, lo scorso 15 gennaio ha aderito al Bando Pubblico per la selezione di Piani di Sviluppo in aree dismesse o in disuso, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Una grande opportunità che l’Amministrazione Fragomeni ha subito inteso cogliere, dando mandato al settore “Lavori Pubblici” dell’Area 3 di redigere un Piano di Sviluppo sull’area su cui insiste il pontile ex Calcementi e che si estende fino alla zona dismessa della stessa industria, ben visibile dalla statale 106, da decenni in stato di abbandono.

Il Piano di Sviluppo dell’area industriale dismessa ex Calcementi-D’Agostino, dall’importo complessivo di 27.900.000 euro prevede, dunque, in coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti (in primis il Piano Strutturale Comunale adottato lo scorso anno dopo uno stallo pluridecennale), col recente “Studio propedeutico alla definizione delle aree di valutazione naturale e culturale di rilevanza strategica” (condotto dal nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Calabria, che ha definito Siderno come “area di attrazione culturale strategica”), e col Masterplan per lo sviluppo della portualità calabrese approvato dalla Giunta Regionale nel 2011 (che fissa tra i suoi obiettivi interventi sul pontile di Siderno tali da garantire l’ormeggio di navi da diporto con lunghezza superiore ai 24 metri), una massiccia serie di interventi, da declinare in due macro aree d’azione funzionalmente indipendenti.

La prima comporta un investimento totale di 18 milioni di euro per la realizzazione di un servizio di assistenza passeggeri e gestione del terminal crocieristico da realizzare nel pontile “Ex Calcementi” con annessa realizzazione di nuove strutture con la formula del partenariato pubblico-privato. Alla base dell’intervento, ci sarà la riqualificazione e rifunzionalizzazione del pontile, che da relitto diventerà volano di sviluppo per l’intero territorio metropolitano, la riqualificazione dell’area circostante e la realizzazione di un ponte di collegamento col lungomare delle Palme.

La seconda macro area, dal valore stimato di 9,9 milioni di euro prevede la realizzazione di una vera e propria Cittadella dello sport e del tempo libero nell’area industriale “ex Calcementi-D’Agostino” dismessa, nella quale creare un ambiente a misura di bambino, ragazzo e anziano, con un fabbricato polivalente da adibire a centro aggregativo per anziani e uno a teatro dello sport grazie al recupero delle architetture industriali esistenti, impianti per la pratica di decine di attività sportive, orto urbano, baby parking, attrezzature e un mix di funzioni strettamente correlate dagli spazi verdi, sfruttando e riqualificando gli spazi esistenti.

No, non si tratta di un sogno.

Ma del frutto della capacità di programmazione della giunta che oggi ha approvato la partecipazione al bando e che – giova ricordarlo – sin dal suo insediamento ha dimostrato che i progetti di sviluppo concreti e in grado di creare economia e occupazione stabili, sono possibili anche grazie all’innesto in Comune delle migliori professionalità del territorio, assunte con i concorsi indetti nei primi anni del mandato.

La Giunta, consapevole della gradualità di un intervento così imponente e in linea con l’ammontare massimo finanziabile per ogni singolo progetto dal bando governativo, su proposta dell’assessore al ramo Maria Teresa Floccari, ha approvato l’intero piano di sviluppo, dando indirizzo al dirigente dell’Area 3 Ing. Surace di candidare al bando in questione la Macro Area relativa all’intervento sul pontile e zone limitrofe, da attuare mediante partenariato pubblico-privato con gli operatori economici che vorranno compartecipare pro quota dopo aver sottoscritto un’apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale capofila.