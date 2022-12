DISABILITÀ Nasce un intergruppo parlamentare. Tra i promotori i senatori Versace e Lombardo

Red. – Si è tenuta oggi pomeriggio a Roma, presso la Sala “Caduti di Nassirya” (Piazza Madama), la conferenza stampa di presentazione dell’intergruppo parlamentare per le disabilità.

L’intergruppo, come già nella scorsa legislatura, sarà un interlocutore del Governo per coordinare le iniziative legislative in materia, a partire dall’attuazione della Legge Delega sulla Disabilità. Attualmente all’Intergruppo hanno aderito in trenta, tra deputati e senatori, appartenenti a tutti i gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione.

Tra i promotori dell’iniziativa, i senatori calabresi Giusy Versace e Marco Lombardo, del gruppo Azione-Italia dei Valori-Renew Europe.

«Su impulso dell’amica e collega Giusy Versace – scrive il senatore Lombardo sul suo filo Instagram – con la partecipazione di diversi parlamentari di tutti i gruppi politici e con la collaborazione del Ministro Locatelli dobbiamo cercare di abbattere le barriere che dividono le forze politiche, per rimuovere insieme le barriere fisiche e quelle interiori che non consentono la piena partecipazione delle persone disabili». «Diamo continuità al lavoro svolto nella scorsa legislatura – sottolinea ancora il senatore di Azione – anche grazie all’impegno della deputata Lisa Noja».

«Il tema della disabilità – conclude Lombardo – riguarda tutti noi per promuovere i progetti di vita autonomi ed indipendenti e la piena uguaglianza tra i cittadini».

La senatrice Giusy Versace è stata anche designata quale portavoce dello stesso gruppo interparlamentare.