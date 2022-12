PALLAVOLO Volley Reghion, due punti preziosi per la salvezza

Riceviamo e pubblichiamo – Continua positivamente la marcia della Volley Reghion, che si sbarazza della Logos Ardens Comiso e va a punti per la terza volta consecutiva. Il match domenicale del “PalaCalafiore” si è rivelato più difficile del previsto per Genovese e compagne, costrette a giocarsi il tutto per tutto al tie-break e abili a portare a casa due punti preziosi in chiave salvezza.

Per la cronaca, l’avvio è tutto di marca reggina: l’equilibrio la fa da padrone per lunghi tratti del primo set, finché la Reghion mette a segno l’allungo decisivo vincendo il parziale per 25-20. In quello successivo, il divario aumenta, con le reggine mai in difficoltà, fino al 25-14. Nel terzo parziale, buono l’avvio delle biancoblu ma pronta anche la reazione delle ragusane della Comiso che riescono a ridurre lo svantaggio fino a giocarsi il finale punto a punto. Il 24-26 riapre il match e dà morale alle ospiti, scese in campo nel corso del quarto gioco con la stessa concretezza di quello precedente. Nessuna delle due squadre riesce ad accumulare un vantaggio consistente, e così diviene pirotecnica anche la fase finale del quarto set, fino a quando la Logos si impone nuovamente col minimo scarto (23-35). Subita la rimonta, la Volley Reghion non si demoralizza, riorganizza le idee e mette subito le mani avanti: il punto del 15-10 vale il terzo successo in campionato e l’allungo in classifica ai danni proprio delle avversarie di giornata, adesso quart’ultime con tre lunghezze da recuperare.

Di domenica anche il prossimo match: giorno 11 dicembre la Volley Reghion andrà a fare visita alla Fidelis Torretta per un “derby” tutto da seguire.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.