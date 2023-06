di Redazione

DIAMANTE – “Domani, lunedì 12 giugno, accoglieremo il feretro del prof. Nuccio Ordine nella sua amata Diamante per l’ultimo abbraccio. Nella Sala Consiliare “Ernesto Caselli” del Palazzo di Città, dalle ore 10 alle ore 15, sarà allestita la camera ardente, aperta a tutti coloro che vorranno salutarlo. Alle ore 13.00 si terrà una cerimonia commemorativa per esprimere la nostra vicinanza e partecipazione al dolore dei familiari e testimoniare la gratitudine e l’affetto di un’intera comunità a chi ha saputo portare in alto il nome di Diamante, divenendo figura di spicco della cultura mondiale e distinguendosi al contempo per le sue doti di profonda umanità. Il caro Nuccio tornerà così nella sua Diamante, vicino a quel mare e a quei luoghi che amava tanto, e che immaginiamo, erano di ispirazione alla sua impareggiabile capacità di descrivere la bellezza del mondo e dell’arte”.

Così in una nota, il sindaco di Diamante Ernesto Magorno, dopo la scomparsa di Nuccio Ordine, docente e intellettuale calabrese.