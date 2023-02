CRESCITA, LAVORO E INFRASTRUTTURE L’assessore regionale Giovanni Calabrese intervenuto al convegno della Cisl con Luigi Sbarra

di Redazione

PALMI – “Creare le opportunità significa investire e lavorare insieme per invertire la rotta. Paghiamo il caro prezzo delle opere incompiute, delle infrastrutture obsolete, delle lungaggini burocratiche, come paghiamo caro il problema annoso del precariato. Queste criticità possiamo e dobbiamo affrontarle solo attraverso misure dirette e riforme efficaci. Dobbiamo superare il forte momento di crisi, programmando azioni di stabilità grazie anche ai fondi Pnrr. Proprio con gli investimenti del Piano di ripresa e resilienza e dei fondi strutturali europei, ciò può tradursi in sostenibilità sociale ed economica. La Regione c’è. Ci siamo per cambiare insieme alle Istituzioni, ai sindacati, forze sociali, alle associazioni datoriali di categoria”.

Così in una nota, l’assessore regionale Politiche del lavoro e formazione, Giovanni Calabrese, intervenuto a Palmi, in occasione del convegno della Cisl, con il segreterio generale, Luigi Sbarra.