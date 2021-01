COVID, ZONE ROSSE E POLEMICHE Lo sfogo del sindaco di Casignana

di Gianluca Albanese

SIDERNO– Zona rossa nel Comune di San Luca e nella Contrada Palazzi di Casignana, oltre che nella frazione Piscopio del Comune di Vibo Valentia e nel Comune di Fabrizia.

E’ quanto è stato disposto dal Presidente F.F. della Giunta Regionale Calabrese Antonino Spirlì n. 2 dello scorso 15 gennaio.

La ratio della decisione è dovuta alla consapevolezza dell’alta percentuale di contagiati sul territorio delle zone oggetto dell’ordinanza, nella quale si legge che “alla data dell’11 gennaio 2021, nel Comune di San Luca la proporzione dei casi attivi COVID-19 sulla popolazione residente, ha assunto il valore pari a 36,3 casi per 1000 abitanti e nel Comune di Casignana, a seguito dei casi COVID-19 positivi, circoscritti nella Contrada Palazzi, si è raggiunto un valore pari a 40,7 casi per 1000 abitanti; in entrambi i casi i dati registrati sono di gran lunga superiori ai dati medi regionali” determinando, dunque, un andamento epidemiologico in rapida evoluzione.

Per quanto riguarda Piscopio e Fabrizia, invece, si tratta di un’ulteriore proroga rispetto a quanto già disposto dall’ordinanza n. 98 del 28 dicembre 2020.

Dunque, da ieri, 16 gennaio, e fino a tutto il 30 gennaio, nel Comune di San Luca e nella contrada Palazzi di Casignana si applicano le seguenti misure:

“non sono consentiti gli spostamenti fuori dai territori interessati, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

– è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata unicamente nei rispettivi territori interessati dalla presente Ordinanza, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00 nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi; –

è fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dai territori individuati, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell’assistenza e nelle attività̀ riguardanti l’emergenza, e per le forze dell’Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività; sia consentito, ai non residenti, l’attraversamento dei comuni interessati dal presente provvedimento, senza possibilità di sosta”.

La proroga per Piscopio di Vibo Valentia e Fabrizia, invece, ha validità fino al 23 gennaio.

Naturalmente, non sono mancate le polemiche, ma se a San Luca quella tra l’amministrazione comunale e la squadra di calcio (che milita nel campionato di serie D, e pertanto sta regolarmente disputando incontri ufficiali e allenamenti) dopo la decisione di allestire il presidio mobile per effettuare i tamponi nei pressi dello stadio “Corrado Alvaro” è rientrata, a Casignana registriamo la presa di posizione del sindaco Giuseppe Rocco Celentano che in un post sul proprio profilo facebook ha ricordato le principali attività a tutela della salute dei cittadino adottate già dal mese di novembre nella contrada Palazzi (sita sul litorale ionico lungo la strada statale 106, laddove ha sede il sito archeologico della Villa Romana) intraprese dall’amministrazione comunale del centro collinare (distante qualche chilometro da Palazzi), a cominciare dall’istituzione del C.O.C. in data 25 novembre.

Ma non solo.

Il sindaco Celentano, pur non facendo nomi, lascia intendere che “Dopo l’istituzione del C.O.C. supportato anche dai volontari della Protezione Civile per far fronte a eventuali bisogni dei cittadini” “A tale organismo si sono rivolti quasi tutti i nuclei familiari sottoposti alla quarantena, ottenendo un validissimo supporto. Qualcuno – e qui i toni si fanno più accesi – ha ritenuto (forse ignorando l’esistenza) di non farlo e adesso lamenta in modo alquanto scomposto di essere stato abbandonato”.