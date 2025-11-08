R. & P.

COSENZA – 《Oggi abbiamo l’ennesima conferma di ciò che denunciamo da oltre un anno, insieme al Comitato tecnico-politico per l’Alta Velocità Salerno–Reggio Calabria: il nostro territorio regionale, purtroppo, non sarà attraversato dall’Alta Velocità ferroviaria almeno fino al 2050. È un fatto grave, che dimostra come il centrodestra alla guida del Paese e della nostra Regione stia portando avanti una politica di veri e propri scippi ai danni del Mezzogiorno e della Calabria. Ci stanno rubando il futuro》. Lo afferma il sindaco Franz Caruso, che prosegue: 《L’ambiguità che ha accompagnato il percorso dell’AV in Calabria è stata evidente sin dall’inizio: con un colpo di mano, è stato cancellato il tracciato dorsale originario, quello consigliato da uno studio di fattibilità — costato 35 milioni di euro – che oggi viene trattato come “carta straccia. A questo sono seguiti atti ibridi e contraddittori da parte del Governo Meloni e del Ministro Salvini: fondi dirottati, un presunto nuovo progetto esecutivo, un cronoprogramma di cui non si trova traccia. Tutto questo mentre il Governatore Occhiuto ha preferito restare in silenzio, tradendo le aspettative della Calabria e dei calabresi. Oggi la conferma arriva dai documenti ufficiali dell’Unione Europea: la tratta Salerno–Reggio Calabria, più volte dichiarata “prioritaria” dallo stesso Governo italiano, non compare nei corridoi transfrontalieri europei inseriti nel Piano per l’Alta Velocità, presentato dal vicepresidente della Commissione, Raffaele Fitto.E non è tutto: nel video ufficiale diffuso dalla Commissione UE anche il Ponte sullo Stretto ricompare solo nella programmazione al 2050. Una nuova vera beffa, se pensiamo che il Ministro Salvini continua a prometterne la realizzazione entro il 2032》.

《L’Alta Velocità Salerno–Reggio Calabria – conclude Franz Caruso – non è solo un’infrastruttura ferroviaria, ma un’opera fondamentale per la crescita della Calabria, del Mezzogiorno e dell’intero Paese. Rinunciarvi significa condannare il Sud all’isolamento e alla marginalità per i prossimi decenni. Per questo rivolgo un appello sincero a tutti gli amministratori calabresi e meridionali, al di là di ogni appartenenza politica: uniamoci, facciamo fronte comune.Il futuro delle nostre comunità non può essere sacrificato per logiche di partito.La battaglia per l’Alta Velocità nel Sud è una battaglia di civiltà, di dignità e di sviluppo.Difendiamola insieme》.