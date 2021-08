CORSECOM Importante riconoscimento a Rossella Agostino

R. & P.

Il Corsecom durante la presentazione del prestigioso volume “LOCRI”di Rossella Agostino (Rubbettino Editore) che ha avuto luogo nei giorni passati presso Il Teatro Romano di Marina di Gioiosa Jonica ha colto questa occasione per dedicare all’Autrice un

significativo riconoscimento.

Il Presidente Mario Diano nel consegnarLe una prestigiosa Targa ricordo ha sentito forte il desiderio di soffermarsi sulla intensa e qualificata attivita che Rossella Agostino nel ruolo di Direttrice delle Aree Archeologiche e Museali della Locride ha svolto.

Quelli di Rossella sono stati anni vissuti con passione ,competenza ,mirati alla valorizzazione e alla promozione di tutte le risorse disponibili sia nei Musei sia nei vari Siti presenti sul territorio.

Numerose sono state le iniziative, di alto valore Culturale /Storico/Archeologico

promosse con il supporto del Suo staff, e coinvolgendo la partecipazione di esperti studiosi di altissimo livello che con la loro presenza qualificavano l’immagine di tutto il territorio.

Alle considerazioni evidenziate da Diano ha fatto seguito Katia Aiello Dirigente del Sidus Club e Francesco Macrì Responsabile Settore Cultura del Corsecom i quali hanno sottolineato il valore Culturale Professionale Umano di Rossella Agostino .

Katia Aiello nel Suo intervento ha ricordato i tanti eventi e le numerose iniziative organizzate in sinergia con il Sidus Club presieduto dalla Storica e instancabile Albarosa Dolfin Romeo.

Di questa Cooperazione molto significativo e’ il Progetto

“”ARCHEOSCHEDE PER UNA CONOSCENZA SISTEMATICA DEI MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI DELLA LOCRIDE.”

Questo e’ mirato principalmente a facilitare agli ospiti in vacanza la visita e la conoscenza del ricco patrimonio Storico/Archeologico presente nella Locride.

L’iniziativa e’ stata molto apprezzata dal Consorzio degli Operatori Turistici Jonica Holidays che vedono maggiormente qualificati i loro Pacchetti Promozionali nella bassa stagione.

Francesco Macrì presente tra il pubblico attraverso un Suo messaggio ha sottolineato che Rossella Agostino In particolare in questi ultimi anni ha avuto la capacità di rafforzare e sensibilizzare le diverse associazioni culturali presenti sul territorio stimolandole ad operare in uno stretto rapporto di collaborazione .

E questa Suo impulso per la valorizzazione del Patrimonio Cultuale ha molto favorito a creare una rete tra l’Assemblea dei Comuni e il mondo Associazionistico della Locride che oggi finalmente può fare fronte unico nei rapporti con le varie Istituzioni.

La Segreteria del Corsecom



Nella foto Il Presidente del Corsecom consegna la targa a Rossella Agostino alla apresenza del Vicesindaco di Marina di Gioiosa Vincenzo Tavernese