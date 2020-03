CORONAVIRUS E DISABILITA’ L’Associazione Adda chiede flessibilità

R. & P.

Come Associazione Adda invitiamo le Amministrazioni locali e regionali a emanare deroga per il divieto di uscita dei soggetti fragili e disabili. Ci complimentiamo con il sindaco Metropolitano Falcomatà e il suo vice Riccardo Mauro, che hanno permesso cio’ nella Città di Reggio Calabria.

Il premier Conte l’ha ribadito:” Ci sono i decreti nazionali ma c’è sempre spazio, in sostanza, per la libera iniziativa delle Amministrazioni, regionali o comunali che siano”.

Così, come le misure restrittive variano, in quanto a grado di severità, da una città all’altra, allo stesso modo iniziano a manifestarsi aperture, sempre a livello locale, di fronte a richieste specifiche. In altre parole, deroghe. Per noi stare a casa significa avere le finestre tappate, per paura che i nostri figli disturbino o facciano di peggio. Così loro diventano pericolosi, per se stessi e per noi.

I BUONI ESEMPI: Boves, Treviso, Trento, Campania. E ora il Lazio.



Il Comune di Boves ha autorizzato l’accesso ai parchi alle persone con autismo; a Treviso bici e passeggiate sono state concesse alle famiglie con ragazzi autistici dal primo cittadino Mario Conte, in accordo con il Prefetto Maria Rosaria Laganà.

Sulla stessa linea, la Regione Campania, che a quei soggetti con disturbo autistico e in generale delle persone con disabilità psichica o patologie psichiatriche, concede, con una nota specifica, uscite con l’accompagnatore per i tempi e con le modalità strettamente necessarie alla persona con disabilità.

Attenzione particolare anche da parte del Comune di Trento, che ha previsto un certificato ad hoc per consentire di svolgere delle camminate all’aperto.

Cio’ non deve vedersi come un privilegio,anche perche’ il regime di arresti Domiciliari ,lo conosciamo da anni ma mancando i centri diurni e riabilitativi, una boccata d’aria e’ concessa anche agli ergastolani!

Speriamo in un riscontro favorevole, sperando che torni la normalità e si sconfigga questo virus.