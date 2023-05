R. & P.

Apprendiamo che con deliberazione n°510 del 24.04.2023 del commissario straordinario dell’Asp di Reggio Calabria, dottoressa Lucia Di Furia, è stata costituita la Consulta di Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze.

Tra i componenti delle Associazioni, è presente Vito Crea, presidente Angsa Calabria e Adda.

Detta consulta, avrà il compito di far emergere i problemi che riguardano la salute mentale del territorio dell’Asp.

Orgoglioso ed emozionato Vito Crea che ha dichiarato “Metterò a servizio la mia esperienza di di anni di associazionismo con l’orientamento a soddisfare propositivamente i bisogni delle persone fragili e in special modo, dei soggetti autistici che arrivati a 18 anni scompaiono dai radar sociali e sanitari. Un ringraziamento particolare al mio mentore, ingegnere Giovanni Marino, presidente Angsa nazionale e a tutti i presidenti provinciali della stessa associazione che hanno creduto e credono in me, oltre alle famiglie e ai soci Adda. Farò del mio meglio”.