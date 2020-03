Comitato difesa Ospedale di Locri: “la Tac non è operativa h24”

R. & P.

LOCRI – Apprendiamo dalla stampa quanto accaduto al sindaco di Locri a cui va la nostra completa vicinanza ed esprimiamo la nostra gioia che tutto si sia risolto nel modo migliore.Tuttavia riteniamo siano doverose alcune precisazioni in merito a quanto asserito dal primo cittadino il quale avrebbe dichiarato che “la Tac è pienamente operativa”.Dalle notizie a noi pervenute, purtroppo non tutti hanno avuto e avranno la sua stessa fortuna, in quanto, è vero che la Tac è funzionante (non presenta nessun guasto), ma non è operativa nell’arco delle 24 ore giornaliere a causa della atavica carenza di personale.Nel reparto di radiologia, infatti, risulta essere presente solo un medico, che per quanto si impegni e lavori, non può obiettivamente coprire tutti i turni. Fino a qualche giorno fa, per ovviare a tale problema, effettuata la TAC sul posto, si inviava l’immagine a Polistena che, attraverso il teleconsulto, refertava il tutto. Nell’ultimo periodo, però, non è più possibile usufruire di tale servizio e, nei momenti di turno scoperti, è necessario trasportare fisicamente i pazienti a Polistena per effettuare la TAC e a Melito Portosalvo per le semplici radiografie.Da qui nasce la nostra rabbia, nel non vedere garantito a tutti lo stesso servizio essenziale ed è per questo che, a gran voce, chiediamo che vengano al più presto integrato il personale con nuove assunzioni!

Speriamo vivamente e al più presto di essere smentiti, sarebbe questa una splendida notizia di un processo di normalizzazione che ridarebbe la giusta dignità ai pazienti e agli operatori.