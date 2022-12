Come creare post di successo su FB

Anche se spesso ci capta di dire che la tecnologia non fa per noi e che i social network sono solo un divertimento, a tutti piace ricevere successo quando pubblichiamo dei post. Diverse poi possono essere le ragioni: a volte è solo il desiderio di sentirsi apprezzati, altre volte è un discorso di conversione dei mi piace in acquisti e clienti, se online è la nostra attività ad essere pubblicizzata. Uno dei modi migliori e più semplici per ottenere successo quando pubblichiamo contenuti sono i post Facebook by Vista Create, ma ci sono anche altri accorgimenti che possiamo usare per andare a colpo sicuro.. Vediamo quali!

I 5 trucchi per pubblicare su Facebook

Non riesci a capire come mai i tuoi post, nonostante siano originali e interessanti, non ottengano il successo che tanti speravi? Se rimani deluso ogni volta che vai a vedere il numero dei mi piace o delle reazioni, abbiamo buone notizie per te: pubblicare post di successo su FB è un’abilità che si impara con il tempo, e adottare qualche stratagemma è fondamentale per emergere dalla massa di post che inondano in ogni momento la nostra bacheca.

1. Cura l’immagine

Ti è mai capitato di passare davanti a una vetrina e di rimanere letteralmente a bocca aperta guardando da fuori? Sicuramente sì e lo stesso vale per i post di Facebook. Se un contentuo interessante ha una grafica o un effetto visivo poco accattivante e con scarso impatto è facile che chi lo visualizza passi velocemente al contenuto successivo, senza fermarsi quanto basta per apprezzare il tuo contenuto.

2. Usa un tempo breve ma d’effetto

I post ricchi di significato spesso richiedono un numero elevato di parole, a discapito però dell’attenzione e soprattiutto dell’interesse che possano suscitare.

Capita a tutti di scorrere la bacheca e di imbattersi in un post che già dalle prime due righe sembra interessante ma, una volta aperto, si rivela lungo. Troppo lungo. A quel punto preferiamo la meme o il reel che sono in attesa di accaparrarsi il successo, magari poco meritato.

Parola d’ordine quindi: frasi breve quindi, e concise. In cui ci sia però una sintesi di tutto quelo che vorresti dire. Se proprio vuoi ampliare il discorso, separa le due parti. Potresti ad esempio usare una frase ad effetto iniziale, che basta a conquistare gli utenti, e poi separare più sotto il corpo del contenuto, più consistente. In questo caso chi ha voglia ed è già stato preso dall’interesse, proseguirà. Chi va di fretta, metterà in ogni caso la sua reazione dopo aver apprezzato il tuo sforzo di sintesi!

3. Interagisci con il pubblico

Spesso siamo talmente presi dall’idea di creare contenuti che siano di per sé interessanti che dimentichiamo qual è il modo migliore per conquistare gli altri, ovvero coinvolgerli. Che tu abbia un’attività online o semplicemente vuoi acquistare pià popolarità sul web, non dimenticarti di coinvolgere chi legge.

Una call to action ad esempio è l’ieale per guadagnare clienti, mentre se miri a una maggiore visibilità sui social, intergisci con gli altri, ad esempio chiedendo il loro parere o magari provando con delle frasi che possano suonare come una provocazione.

Se vuoi andare oltre puoi anche proporre degli incentivi, ad esempio uno sconto per i primi utenti che mettono mi piace o condividono il post: in questo caso la risposta del pubblico sarà sicuramente maggiore.

4. Personalizza le impostazioni

Se vuoi creare dei contenuto ad hoc ed evitare che alcuni post possano farti perdere il segui o la simpatia di aluni dei tuoi amici, crea delle liste in base ai gruppi a cui ti vuoi rivolgere.

Questo per evitare una perdita di follower ma anche per capire meglio quello che determinate categlorie di pubblioco si apsettano e apprezzano, dandoti quindi una visuale più mirata sulle persone che visualizzano il tuo profilo o la tua attività online.

5. Non dimenticare i post pubblici

Anche se non sempre è un requisito facile da seguire, il miglior modo per poter avere visibilità è quello di rendere il post pubblico. Tanti sono i problemi di privacy o magari di contenuti neutrali, ma con un po’ di impegno non farai fatica a trovarte il post adatto per essere reso pubblico, in modo da stuzzicare la curiosità di chi si trova a passare per caso sul tuo profilo. Dopo aver messo un mi piace, probabiilmente otterrai anche un segui o una richiesta di amicizia in più!

.