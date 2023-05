di Redazione

Scongiurata la chiusura della SGC 682 Jonio-Tirreno che, come emerso inizialmente questa mattina durante il vertice tenutosi in Prefettura a Reggio Calabria, sarebbe avvenuta a partire dal 15 maggio fino alla fine del mese di luglio, a causa di alcuni lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino strutturale della galleria Torbido.

La chiusura, secondo quanto comunicato dall’assessore regionale al Lavoro e Formazione, Giovanni Calabrese, è rinviata a settembre.

Una decisione scaturita dopo l’interlocuzione di questo pomeriggio, dell’assessore con i vertici Anas.

“Appresa la notizia della chiusura dal traffico della strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno – ha spiegato Giovanni Calabrese – a causa di lavori straordinari di manutenzione all’impianto di ventilazione ed elettrico della galleria della Limina, ho immediatamente segnalato ai vertici regionali di Anas il disagio che avrebbe patito il territorio nel periodo estivo. Così dopo un confronto ragionevole con Anas e con la società che si occupa di infrastrutture stradali, si è deciso di mettere in sicurezza l’arteria e rinviare a settembre la chiusura della Jonio Tirreno, con l’obiettivo di salvare la stagione estiva, evitando l’isolamento che avrebbe comportato gravi disagi alla cittadinanza nonché all’economia e al turismo. Nei prossimi giorni – ha aggiunto – ci sarà un ulteriore confronto con Anas e l’Assemblea dei sindaci Locride per conoscere tutti gli aspetti operativi e le necessarie indicazioni”.