Un sorriso armoniosodipende da numerosi fattori, tra cui il corretto rapporto tra le arcate dentarie. Quando l’allineamento dei denti non segue la naturale chiusura della bocca, possono comparire alterazioni che influenzano la masticazione e il benessere quotidiano. Il morso incrociatorientra tra le malocclusioni più diffuse e, se trascurato, può incidere sulla funzionalità dell’apparato orale nel corso degli anni. Ecco come gestirlo al meglio.

Che cos’è il morso incrociato

Il morso incrociato, conosciuto in ambito clinico con il termine inglese crossbite, è una malocclusione che si verifica quando uno o più denti dell’arcata superiore chiudono all’interno dei denti dell’arcata inferiore. In condizioni normali, i denti superiori si posizionano leggermente all’esterno rispetto a quelli inferiori, creando un equilibrio tra la corretta masticazione e una distribuzione uniforme delle forze esercitate durante la chiusura della bocca.

Nel campo dell’ortodonzia, il morso incrociato richiede attenzione perché può modificare progressivamente l’equilibrio della bocca. Una chiusura non corretta tende infatti a creare compensazioni muscolari e articolari che, nel tempo, possono favorire l’usura dei denti o causare sovraccarichi durante la masticazione.

Per questa ragione, una valutazione specialisticaaiuta a individuare precocemente la presenza della mal occlusione, e a definire il trattamento più adatto alle caratteristiche del paziente.

Come si riconosce?

Prima di capire come si riconosce, è interessante capirne le cause. Tra queste ci può essere la predisposizione genetica, soprattutto quando la crescita delle ossa mascellari segue proporzioni differenti rispetto alla norma. A questa componente possono aggiungersi abitudini sviluppate durante l’infanzia, come la suzione prolungata del pollice, l’utilizzo del ciuccio oltre il periodo consigliato oppure particolari alterazioni della respirazione che influenzano lo sviluppo delle arcate dentarie.

Nelle fasi iniziali, e in alcuni casi successivamente, riconoscere questa particolarità non è facile. A volte, il problema emerge durante una visita odontoiatricadi controllo, quando il dentista osserva il rapporto tra le due arcate e valuta la modalità con cui i denti entrano in contatto.

Esistono tuttavia alcuni segnali che possono suggerire la presenza della mal occlusione, ovvero:

chiusura irregolare delle arcate dentarie;

difficoltà nel mordere determinati alimenti;

deviazione della mandibola durante l’apertura o la chiusura della bocca;

usura anomala di alcuni elementi dentari;

sensazione di affaticamento dei muscoli masticatori;

asimmetrie che coinvolgono il sorriso o il profilo del viso;

episodi ricorrenti di tensione nella zona mandibolare.

Quali sono le soluzioni: il consiglio dei dentisti

Il trattamento del morso incrociatovaria in base all’età del paziente, alla gravità della malocclusione e alla causa che ne ha determinato la comparsa. Ogni percorso terapeutico parte da una diagnosi accuratache comprende visita clinica, fotografie, impronte digitali e, quando necessario, esami radiografici specifici.

Tra le soluzioni utilizzateci possono essere:

apparecchi ortodontici mobili per guidare lo sviluppo delle arcate nei pazienti più giovani;

apparecchi fissi capaci di correggere gradualmente il posizionamento dei denti;

espansori palatali indicati nei casi in cui l’arcata superiore presenti una larghezza ridotta;

allineatori trasparenti progettati per specifiche situazioni cliniche;

trattamenti combinati che integrano diverse tecniche ortodontiche.

Nei bambini e negli adolescenti, un intervento precoce sfrutta la fase di crescita per correggere il problema in modo efficace e favorire uno sviluppo equilibrato delle strutture ossee.

In fase adulta, la terapia viene pianificata sulla base delle caratteristiche individuali e delle condizioni generali della bocca. Grazie alle moderne tecnologie ortodontiche, oggi è possibile affrontare numerose forme di morso incrociato attraverso percorsi personalizzati che tengono conto delle esigenze estetiche e funzionali del paziente.